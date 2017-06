Was ist Beep’nGo?

Sie haben zu Weihnachten ein neues Handy bekommen? Vielleicht ein Galaxy S4 oder Note 3? Dann kennen Sie höchstwahrscheinlich noch nicht alle Funktionen. Ich will hier noch eine weitere hinzufügen, die exklusiv nur auf den beiden Geräten von Samsung zu finden ist. Die Firma Mobeam stellt ihre App Beep’nGo im Google App Store zur Verfügung. Installieren lässt sie sich aber nur auf den oben erwähnten Geräten.

Ok und was bringt Ihnen diese App jetzt? Ich hatte im letzten Jahr bereits über das Problem berichtet, dass die an der Kasse weit verbreiteten Laser Scanner nicht in der Lage sind, den Barcode von einem LC Display ab zu scannen. Mobeam hat für dieses Problem eine Lösung entwickelt und Samsung hat Venture Capital gegeben und darf daher diese Technologie in seine Smartphones einbauen.

Nachdem man die App aus dem Store installiert hat kann man seine Kundenkarte und den zugehörigen Strichode importieren. Dabei wird Mobeam sehr anhänglich und drängt nachdrücklich dazu, sich auch in der Beep’nGo Cloud anzumelden. Solange man dies nicht gemacht hat, kann man in der App auch nur fünf Karten ablegen. Ich habe zurzeit nur vier Karten die ich digitalisiert habe und deshalb auf das Prozedere verzichtet. Auf die Funktionalität hat das keine Auswirkungen.

Nach diesen Vorbereitungen ruft man die App auf und wählt die gewünschte Karte aus. Danach hält man den angezeigten Strichcode unter den Laser Scanner. Wer das mal mit einer konventionelle Loyalty Karten App gemacht hat, ist verblüfft dass die Barcodeerfassung wirklich funktioniert. In einem DM Markt musste ich beim ersten Mal mein Handy über Theke reichen, da dort ein Flachbett Scanner im Boden der Transporteinheit verbaut war. Mittlerweile kann ich es aber mit ein wenig Geschick aus der Distanz selber in das Laserfeld halten.

Fazit für Beep’nGo: Ich habe jetzt vier Karten weniger in meinem ohnehin überquellenden Geldbeutel. Die App macht was sie verspricht. Betrachtet man aber mal die drei Aktionen Bezahlen, Loyalty Punkte sammeln und mobilen Kassenbon erfassen, muss ich nun drei verschiedene Apps an der Kasse handhaben. Eine ziemlich umständliche Angelegenheit. Da ist mir im Augenblick die monolithische Händler App a la netto lieber, auch wenn sie nur dort funktioniert. Wir sind eben immer noch am Anfang des Mobile Payment Marathons.

