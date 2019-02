Jeder kennt die Situation. Man steht an der Ladenkasse und die Schlange wird einfach nicht kürzer. Das größte Argument gegen das “langsame” Bargeld war stets: “Zahlen Sie doch mit Karte. Das ist die Zukunft!”

Nach einer Studie der Deutschen Bundesbank und des Handelsinstituts EHI tritt aber jetzt Ernüchterung zu Tage. Gerade das kritisierte Bargeld hat demnach an der Ladenkasse gewonnen und ist mit das “schnellste und kostengünstigste Zahlungsmittel”. Demnach würde das durchschnittliche Bezahlen mit Bargeld an der Ladenkasse gut 22 Sekunden dauern und etwa 24 Cent je Transaktion kosten. Damit ist diese Bezahlweise rund sieben Sekunden schneller als die Bezahlung mit Karte unter Eingabe der PIN-Nummer. Wenn man sogar mit Unterschrift bezahlt sind es mit Bargeld 16 Sekunden schneller. Die Auswertung wurde an 3000 Bezahlvorgänge in 14 Geschäften im Herbst und Sommer 2017 vorgenommen.

Mobile Payment ohne Pin am schnellsten

Mehr und mehr Supermärkte in Deutschland akzeptieren inzwischen Smartphone und Karte beim kontaktlosen Zahlen. Diese Entwicklung wurde durch eine Simulation berücksichtigt. Mit Karte bis 25 Euro dauert das kontaktlose Zahlen ohne PIN Eingabe 15 Sekunden. Summen, die größer sind und eine PIN-Eingabe erfordern, dauern an der Kasse knapp 30 Sekunden.

Die Studie geht nicht näher darauf ein, doch Apple Pay auf dem iPhone gilt als schnellste Bezahlmethode beim Bezahlen mit dem Smartphone. Durch Entsperrung des Geräts durch Face ID oder Fingerabdruck sowie dem Hinhalten an das Lesegerät ist der Vorgang beendet, kaum, dass auf dem Display „Fertig“ steht. Und noch einen Ticken schneller geht es mit der Apple Watch.

Wenn man Barzahlungen und Girocard (EC-Karte) in Bezug zu den Kosten gegen überstellt, liegen sie nicht weit auseinander. Bei Zahlungen bis zu 50 Euro ist das Bargeld günstiger, weil die Fixkosten im Schnitt geringer sind. Sind die Beiträge jedoch höher wird die Girocard günstiger. Kreditkarten sind mit bis zu einem Euro je Transaktion die teuersten. Die Kosten sind unter anderem die Gebühren für Kartenanbieter, Geldtransport, Personalkosten als auch die Anschaffung und Wartung des Kartenterminals. Der Einzelhandel besitzt somit Gesamtkosten der Zahlungsverfahren, die etwa 5,4 Milliarden Euro jährlich umfassen. Rund 3,8 Milliarden Euro davon sind Bargeldzahlungen.

Kontaktloses Bezahlen mit Smartphone oder Karte werden beliebter, es lässt sich jedoch nicht absehen, wann diese die bevorzugte Bezahlmöglichkeit sein werden. Nach wie vor steht Bargeld an erster Stelle. Und dies wird wohl noch so lange so bleiben, bis der Bürger sich entscheidet, es weniger bei der Kasse zu benutzen.