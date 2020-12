Medikamenteneinnahme per App

Wie eine mobile App bei der Medikamenteneinnahme helfen kann: Funktionen und Beispiele

Im Rahmen von repräsentativen Bitkom-Umfragen wurde festgestellt, dass das Interesse von Senioren (es geht um Personen ab 65 Jahren in Deutschland) an Gesundheits-Apps während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen ist. 29 Prozent der Befragten geben an, dass sie Gesundheits-Apps schon heute nutzen. 33 Prozent von Senioren können sich vorstellen, dass sie solche Apps in der Zukunft nutzen werden. Obwohl die Nutzung von Apps, die an die Impfungen oder die Medikamenteneinnahme erinnern, im Vergleich zu anderen Apps geringer ist (8 Prozent der Befragten), gehört diese Art von Apps zu den beliebtesten mHealth-Apps, die weltweit verwendet wird. Wie genau die App für die Medikamenteneinnahme unterstützen kann und welche Apps schon auf dem Markt erhältlich sind, wird im Folgenden erklärt.

App für die Medikamenteneinnahme: Hauptfunktionen

Planung

Je mehr Medikamente eingenommen werden müssen, desto einfacher ist es, den Überblick zu verlieren. Es ist klar, dass es lebensgefährlich sein kann, falls Medikamente falsch eingenommen werden (oder die Einnahme vergessen wird). Ein Medikationsplan hilft den Überblick über die richtige Einnahme von Medikamenten zu behalten, Doppelmedikationen zu vermeiden, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auszuschließen sowie anderen mit- oder nachbehandelnden Ärzten alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Aus Sicherheitsgründen sollte ein Medikationsplan nur vom medizinischen Fachpersonal erstellt und aktualisiert werden. Der Plan kann solche Informationen wie Name des Medikamentes, Dosierung, Zeitpunkt, hilfreiche Hinweise, mögliche Wechselwirkungen sowie auch weitere wichtige Informationen wie Grund für die Einnahme oder Form des Medikamentes enthalten.

Um die Erstellung eines Medikationsplan zu vereinfachen, kommen Apps für die Medikamenteneinnahme zum Einsatz. Solch eine App hilft, einen Medikamentenplan digital zu erstellen, reibungslos zu aktualisieren und mit anderen Nutzern zu teilen. Die App kann dadurch sowohl behandelnde Ärzte, als auch Patienten selbst oder ihre pflegenden Angehörigen unterstützen. Die Planung für die Medikamenteneinnahme mittels Apps ermöglicht es Patienten, einen Zugriff auf die aktuellen Informationen zu haben sowie andere Funktionen der App vernünftiger zu nutzen.

Quelle: ScienceSoft

Erinnerung

Eine App für die Medikamenteneinnahme kann nicht nur eine Übersicht über den Medikationsplan geben, sondern auch daran erinnern, welche Medikamente, wann (Tageszeit und Wochentag) und in welcher Dosis (es kann sein, dass Dossierungen desselben Medikamentes z. B. abends und morgens unterschiedlich sind) eingenommen werden müssen. Wie genau die Erinnerung erfolgt (z. B. per Alarm, Foto oder Push-Benachrichtigung), kann von App zu App variieren. Dabei ist auch möglich, die App personalisiert auf die Anforderungen jedes Nutzers abzustimmen: zeitliche Wiederholungsintervalle festlegen (z. B. jede 10 Minuten), Klingeltöne und/oder Vibrationen einstellen, Form und Farbe für die Darstellung der einzelnen Medikamente auswählen und vieles mehr.

Die Einnahme jedes Medikamentes muss auch bestätigt werden. Wenn das nicht erfolgt, bekommt man in einem vordefinierten Intervall noch eine Erinnerung von der App. An die Einnahme kann auch das vordefinierte Team erinnern, das aus Freunden oder Angehörigen besteht, die auch in ihren Apps sehen, dass die Einnahme nicht bestätigt worden ist.

Darüber hinaus kann man in solch einer App auch Nachfüllerinnerungen einzurichten. Um das zu ermöglichen, musste zusammen mit der Dosierung, den Tagen und Uhrzeiten auch die vorhandene Menge des Medikamentes in den Medikationsplan eingegeben werden. Wird ein vordefinierter Grenzwert erreicht, wird die Restmenge automatisch berechnet. Und die App erinnert auch daran, dass das Medikament ausgefüllt werden musste.

Diese Art von Gesundheits-Apps kann nicht nur an die Einnahme von Medikamenten, sondern auch an andere regelmäßige Aktivitäten erinnern (z. B. an die Messung von unterschiedlichen Werten (Blutdruck, Gewicht oder Blutzucker), Arzttermine, Trainings oder Spaziergange und vieles mehr).

Dokumentierung

Sowohl der Medikationsplan als auch alle möglichen Erinnerungen werden dokumentiert, was auch ermöglicht, alle erfassten Daten zu speichern und in Form eines Berichtes zur Verfügung zu stellen. Diese Funktion hilft, den Überblick zu behalten und den Therapieverlauf zu verfolgen. Basierend auf den Ergebnissen aus dem Gesundheitsbericht solcher Art sind behandelnde Ärzte in der Lage, die nächsten Schritte für die Behandlung festzulegen und/oder Anpassungen zu planen.

App für die Medikamenteneinnahme: zusätzliche Funktionen

Wechselwirkungs-Check

Es geht um die Überprüfung auf Wechselwirkungen bei der Eingabe von neuen Medikamenten in den Medikationsplan. Falls das frisch hinzugefügte Medikament die Wirkung eines der bereits im Plan enthaltenen Medikamente negativ beeinflusst, wird eine Warnmeldung anzeigt.

Suchfunktion

In Kombination mit der Suchfunktion kann eine App für die Medikamenteneinnahme noch größere Möglichkeiten anbieten, den Suchprozess zu vereinfachen, Medikamente unterschiedlicher Anbieter zu vergleichen und erforderliche Medikamente zu günstigeren Preisen zu kaufen.

Apps für Medikamenteneinnahme: Beispiele

Es gibt unterschiedliche Apps für die Medikamenteneinnahme, jede davon ihre Vor- und Nachteile hat. Unten folgen zwei Beispiele, die eine besondere Beliebtheit genießen.

Die App MyTherapy (Hersteller – smartptient GmbH) wurde in Zusammenarbeit mit Gesundheitsspezialisten und Krankenhäusern 2012 in München entwickelt. Diese App ist heute sowohl für iOS als auch für Android kostenlos in mehreren Sprachen verfügbar. Sie stellt vielfältige Funktionen rund um die Medikamenteneinnahme zur Verfügung. Eine der wichtigsten Funktionen für Patienten ist die Erinnerung an die pünktliche Einnahme von Medikamenten, die auch durch die Erstellung eines „Medikamenten-Teams“ verstärkt werden kann. Leider bietet diese App keine Möglichkeit, Medikamente graphisch (durch Fotos oder Bilder) darzustellen, was die Wiedererkennung erleichtern würde. Die Ärzte erhalten durch die von der App generierten Berichte einen schnellen Überblick über den Fortschritt von Patienten. Diese App unterstützt auch Apotheker, indem sie durch Nachkauferinnerungen eine direkte Vorbestellung ermöglicht, durch die Überprüfung mögliche Wechselwirkungen aufdeckt und damit zur Bindung von Stammkunden beiträgt.

Die App Medisafe (Hesrteller – MediSafe Inc.) verfolgt das Ziel, den Benutzern das Management und die regelmäßige Einnahme von Medikamenten zu ermöglichen. Diese kostenlose App bietet vielfältige Möglichkeiten, den Medikationsplan individuell zu konfigurieren. Das Hinzufügen von sogenannten „Medifreunden“ hilft, die Einnahme von Medikamenten durch die Teilnahme von Familienmitgliedern zu garantieren. Diese App sendet auch Push-Nachrichten, falls verschiedene Medikamente miteinander interagieren und zusammen nicht eingenommen werden können. Aber leider ist diese Funktion nur in den USA verfügbar. Man kann auch viele Informationen über Medikamente finden, die aber in einer gemischten Form (deutsch-englisch) angezeigt sind. Zu den Stärken der App gehört die angebotene Möglichkeit, daran zu erinnern, wann der Vorrat von Medikamenten zu Ende geht.

Fazit

Eine App für die Medikamenteneinnahme bietet eine hervorragende Unterstützung nicht nur für Patienten, die täglich viele Medikamente einnehmen müssen (wie z. B. chronisch kranke Patienten), sondern auch für ihre pflegenden Angehörigen und das medizinische Fachpersonal. Die Apps solcher Art stellen vielfältige Funktionen zur Verfügung (Planung, Erinnerung, Dokumentierung, Überprüfung auf Wechselwirkungen, Suche nach Preis und Standort und viele andere), die einerseits Patienten bei der Medikamenteneinnahme unterstützen und andererseits die Patienten-Arzt-Kommunikation verbessern. Das kann auch erklären, warum das Interesse an digitalen Helfern auch kontinuierlich wächst. Bei der Suche nach einer passenden App musste man aber darauf achten, ob ein Anbieter für den Schutz Ihrer Daten sorgt und nie vergessen, dass keine App professionelle Beratung vom qualifizierten medizinischen Fachpersonal ersetzen kann.