Mobile Studien: 12 Quellen zum Mobile Commerce

Die Deutschen sind nicht nur Schnäppchenjäger sondern auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern beim Shoppen mit mobilen Geräten, dem Mobile Commerce, vorn mit dabei.

Warum das so ist, was genau sich beobachten lässt und welche Parameter in die eigene Unternehmens- und/oder Mobile Strategie einfließen sollten, liefern fundierte Studien. Wir stellen einige von ihnen vor.

Wer allgemeine Studien zum mobilen Nutzerverhalten und den Marktbewegungen sucht, schaut am Besten auch einmal in unsere 21 besten Quellen dazu.

Wir beginnen diese Sammlung mit aktuellen Studien, die sich möglichst auf Europa und den deutschsprachigen Raum beziehen. Es werden aber auch einige Hinweise auf US-amerikanische und weltweilte Untersuchungen dabei sein. Mit einer Übertragung dieser Erkenntnisse auf Deutschland oder Europa sollte man jedoch vorsichtig sein. Nutzerverhalten und Marktinfrastrukturen unterscheiden sich oftmals massiv.

Ebenso sollte man darauf achten, wie die Qualität der Daten in den jeweiligen Studien ist. Wir versuchen, möglichst hochwertige Analysen zu sammeln, doch sollte man bei Herleitung, Verarbeitung, Auswertung und Interpretation immer daran denken, dass noch viele verschiedene Einflussfaktoren die Daten beeinflussen, wie z.B. der Auftraggeber einer Studie.

Allen unseren Tipps ist gemein, dass die Studienergebnisse, wenigstens in einer zusammenfassenden Darstellung, kostenfrei herunter ladbar sind.

Die Reihenfolge der Studien ist alphabetisch und kein Hinweis auf die Wichtigkeit oder das Erscheinungsdatum der jeweiligen Studie. Mehr Zahlenmaterial rund um Mobile und den Mobile Commerce findet man bei uns natürlich in den entsprechenden Rubriken:

Und noch viel mehr rund um den stationären Handel und die Herausforderungen, die die Digitalisierung für ihn mit sich bringen, kann man in unserem Schwester Blog ZUKUNFT DES EINKAUFENS lesen.

Auch die Analysten von App Annie haben sich die mobilen Applikationen des Handels und die sie umgebenden Marktentwicklungen angeschaut. Der Report ist international, weist aber auch landesspezifische Daten aus. Spannend sind insbesondere die Best Practices.

Der erste Mobile Commerce Report von Criteo, einem Technologieunternehmen für Performance Marketing, erschien 2014 und wird regelmäßig, alle halbe Jahr aktualisiert. Der Report vermittelt Einblicke in die Kaufgewohnheiten der Konsumenten und liefert Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung.

Deloitte hat einen etwas weiteren Blick auf den internationalen Handel, nicht nur auf den Mobile Commerce. Doch auch in diesem Report spielt die Digitalisierung und damit natürlich Smartphones und Tablets eine große Rolle. Die Daten sind überwiegend international, mit einigen regionalen Einblicken und vielen Rankings, z.B. den 250 weltweit größten Händlern.

Gemeinsam mit Handelsexperten untersucht Ebay seit Anfang 2012 die langfristigen Trends beim Ein- und Verkaufen. Die letzte Befragung ist zwar schon aus 2014, aber man findet noch einige aktuelle Infos und Hinweise auf andere Untersuchungen.

Sehr umfangreiche Sammlung zu allen Online-Themen, die man aber sehr gut nach Mobile und Branchen, u.a. Einzelhandel, filtern kann.

Im August 2016 wurden 80 Vertreter aus Handel, Industrie und Finanzwirtschaft online zu Strategie, Payment, Media/Advertising und Couponing befragt. Die Ergebnisse dieser Expertenbefragung sind durchaus lesenswert, inwieweit sie als repräsentativ angesehen werden können, bleibt bei der recht kleinen Stichprobe offen.

Gemeinsam mit der GfK erstellt der Handelsverband Deutschland seinen Online Monitor für Deutschland. Die Erhebung erfolgt über große Haushaltspanels, so dass hier repräsentative Daten geliefert werden. Die Interpretationen sind auch hier mit wachen Augen zu lesen.

In 19 Märkten hat IAB jeweils 200 Erwachsene nach ihrem Kaufverhalten befragt. Leider ist unter den Ländern nicht Deutschland, aber einige andere europäische Länder. Die Studie liefert einen guten Überblick über die weltweiten Entwicklungen.

Das IFH liefert eine Fülle von Zahlenmaterial aus Kooperationsstudien, so dass es zu weit führen würde, hier alle einzeln aufzuführen. Die Themen umfassen Fragestellungen rund um den Handel, den e- und Mobile Commerce.

Für seinen Report hat MasterCard sowohl die eigenen Datenbanken im Hinblick auf das Nutzerverhalten ausgewertet, aber auch 10.000 Omnishopper aus elf Ländern befragt. Die Ergebnisse stehen online als Slides und zum Download (nach Anmeldung) kostenfrei zur Verfügung.

Dieser Report ist Teil einer weltweiten Umfrage mit mehr als 23.000 Teilnehmern in 25 Ländern. In Deutschland wurden 1.000 Online-Käufer nach ihrem Umgang mit mobilen Geräten befragt. Die Ergebnisse stehen sowohl online, hübsch anzusehen oder auch als kostenfreier Download als pdf zur Verfügung.

Mit einer Mischung aus Experten- und Konsumentenbefragung haben QVC, TNS und TrendBüro einen umfassenden Blick auf den Handel der Zukunft geworfen. Es geht natürlich nicht nur um Mobile, aber der Mobile Commerce spielt natürlich eine herausragende Rolle. Einer der Experten und Co-Autor auf unserem Schwester-Blog ZUKUNFT DES EINKAUFENS, Gerd Wolfram, hat dort die Studie in einer fünf-teiligen Serie vorgestellt.

Welche Studien haben wir hier nicht aufgeführt, die Ihr zum Mobile Commerce empfehlen würdet? Hinterlasst Eure Tipps doch einfach in den Kommentaren und wir ergänzen diese Liste damit.