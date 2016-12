Unsere Top 5 Artikel im November 2016

Der November stand weitgehend im Zeichen von Studien rund um das Mobile Payment, Banking und Shopping. Auf dem ersten Platz liegt die etwas provozierende Headline, dass die Mehrheit der Deutschen das Bezahlen mit dem Smartphone ablehnt. Dies hat zu einigen Reaktionen geführt, doch ist es (Stand heute) schlicht so, dass Otto Normal nicht auf ein Bezahlsystem für sein Smartphone wartet oder so eines womöglich vermisst.

Auch auf Platz 2 geht es um Zahlen und Fakten zum digitalen Bezahlen. Visa hat die Studienergebnisse in einer Infografik zusammen gefasst.

Der dritte Platz geht an ein echtes „Aussenseiter-Thema“, mit einem Artikel, den ich schon 2008 dazu geschrieben habe. Da er zu den Evergreen-Artikeln auf mobile zeitgeist gehört, d.h. seit acht Jahren interessieren sich viele unserer Webseiten-Besucher dafür, habe ich ihn aktualisiert. Dass er auch hier unter unsere Top 5 gekommen ist zeigt, wie sehr mobile Email-Signaturen auch heute noch von Interesse sind.

Auf dem vierten Platz folgt dann wieder ein Fintech-Thema. Bain & Company haben in ihrer Studie nach gewiesen, dass Mobile Banking Kunden meist vorher schon Online Banking gemacht haben, es hier also zu einer Wanderungsbewegung von Desktop zu Mobile gibt. Für uns nicht überraschend, predigen wir dies doch schon seit Jahren.

Last but not least auf dem fünften Platz die Antwort auf die Frage, wie wir mobil shoppen. Opera Mediaworks hat sich einmal den vernetzten Käufer angesehen und die Fakten in einer Infografik zusammen gefasst.

Was war noch im November?

Mein Seminar am 8.12.2016 „Digitale Technologien am POS“ in Düsseldorf war unglaublich schnell ausgebucht, so dass ich einen weiteren Termin am 19. Januar 2017, ebenfalls im denkubator in Düsseldorf, angesetzt habe. Noch sind ein paar Rest-Tickets dafür vorhanden. Alle Infos dazu hier.

Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen. Einfach hier in den Kommentaren und mit den anderen LeserInnen diskutieren oder per Mail an: info@mobile-zeitgeist.com