Unsere Top 5 Artikel im Januar 2017

Unser Rückblick auf den ersten Monat im Jahr 2017 hält einige wirklich spannende Artikel in unseren Top 5 bereit.

Am liebsten lasen unsere Leser*innen, wie oft wir alle unsere liebsten Gadgets, also unsere Smartphones, verwenden. 1.500 Mal pro Woche ist natürlich auch eine Hausnummer!

In unserer Leser*innen-Umfrage hatten wir Euch danach gefragt, was Ihr Euch wünschen würdet. Man kann dort übrigens diese Woche noch eines von zehn Büchern gewinnen. Mit Abstand die meisten der Teilnehmer*innen wünschten sich Studien zu Mobile. Und gleich haben wir dies umgesetzt mit den 21 besten kostenfreien Quellen für gutes Zahlenmaterial. Platz 2 dafür.

Natürlich darf bei uns das Thema Mobile Payment nicht fehlen und so haben wir uns den Exit von PayCash angesehen.

Sprachassistenen wie Alexa und (Chat-) Bots sind zurzeit in aller Munde und so schafft es ein spannender Artikel dazu auf Platz 4.

Und auch unter unseren Top 5 ist unser aktueller Executive Mobile Trendreport, der unseren Newsletter-Abonnenten kostenfrei zum Download zur Verfügung steht. Alle vorherigen Ausgaben übrigens auch.

Ach ja, und wir haben ein neues Header-Bild für unsere Top 5. Hübsch, gelle?

