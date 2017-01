Mobile Studien: Die 20 besten Quellen

Ob Meeting, Vortrag, Workshop oder Masterarbeit, wer seine Argumentation mit fundierten Daten untermauern kann, wird andere leichter überzeugen können. Mobile Studien und Statistiken können uns Mobilistas helfen, Zusammenhänge besser zu verstehen, Entwicklungen zu interpretieren und Prognosen für die Zukunft abzugeben.

Rund um Mobile gibt es heute eine Vielzahl verschiedener Quellen für Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben hier 20 Mobile Studien und Analysen zusammen gestellt, die regelmäßig erstellt werden und kostenfrei zugänglich sind.

Wichtig bei der Auswahl war uns der Bezug zu Europa und dem deutschsprachigen Raum. Es gibt eine Vielzahl von Analysen des US-amerikanischen Markts, die wir hier weitgehend unberücksichtigt lassen. Denn die Übertragbarkeit dieser Daten auf unsere europäischen oder deutschen Gegebenheiten ist meist nur unter großen Vorbehalten gegeben. Daher halten wir viele dieser Daten für nicht wirklich aussagekräftig für unsere Märkte.

Die Qualität der Daten ist naturgemäß sehr unterschiedlich. Wir haben jedoch darauf geachtet, möglichst solide gemachte Mobile Studien und Datensammlungen auszuwählen. Dies ist keine Garantie dafür, dass die Zahlen die „Wahrheit“ wieder spiegeln, da keine Studie ganz frei von Interessen erstellt wird. Verwendet man die Daten, um eigene Vorgehensweisen abzusichern, sollte man also unbedingt immer die Entstehung (Studiendesign) und insbesondere die Interpretation der Daten überprüfen.

Haben wir etwas vergessen? Welches sind Eure bevorzugten Quellen für Daten rund um Mobile?

Die Reihenfolge ist alphabetisch und kein Hinweis auf die Wichtigkeit der einzelnen Quellen. Mehr Zahlenmaterial, über diese 20 Studien hinaus, gibt es natürlich bei uns in den entsprechenden Rubriken:

Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. (AGOF) legt regelmäßig ihre Analysen vor. Es gibt Rankings der Vermarkter und Medienreichweiten. Die bis 2015 noch gesondert erschienenen „Mobile Facts“ sind nun in den „Digital Facts“ aufgegangen.

Die Analysten von App Annie versorgen App-Entwickler mit Marktdaten zu Apps. Die Statistiken sind in verschiedene Branchen-Cluster unterteilt, so dass über das Jahr verteilt zu ziemlich jeder Branche ein umfassender Bericht vorliegt. Man kann sich die neuesten Ergebnisse auch via Mail-Newsletter schicken lassen.

Seit 1997 befragen ARD und ZDF jedes Jahr deutsche Internetnutzer und seit ein paar Jahren wird auch die mobile Nutzung detailliert berücksichtigt. Eine der umfangreichsten und besten Quellen zum mobilen Nutzerverhalten der Deutschen.

„Mobile Life“ des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom) ist keine allein stehende Studie sondern eine Sammlung verschiedener Ergebnisse aus unterschiedlichen Untersuchungen und Befragungen des Bitkom.

Mit den jährlichen „Mobile Effects“ gibt der Digitalvermarkter Einblick in die Surf- und Kaufgewohnheiten und die Nutzung von Smartphones und Tablets.

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) legt regelmäßig den MAC Mobile-Report mit aktuellen Marktzahlen, den AGOF Mobile Facts und weiteren Marktentwicklungen vor.

ComScore gehört zu den bekanntesten Analysten, ist aber leider restriktiver geworden, was die kostenfreie Veröffentlichung von Daten angeht. Auch liegt der Fokus oft auf den USA. Dennoch findet man hier durchaus gute Analysen.

Dieser Index der Initiative D21 ist auch dem (N)Onliner Atlas und Digitale Gesellschaft hervor gegangen. Für ihn werden rund 33.000 Deutsche befragt und der Digitalisierungsgrad der Gesellschaft in Deutschland ermittelt.

Bei den eher konservativen Beratern von Deloitte findet man solide Daten, jedoch keine wirklichen Trends. Dennoch einen Blick wert.

Der Netzwerkausrüster Ericsson veröffentlicht jedes Jahr seinen Mobility Report. Hierin geht es um die Entwicklungen im Mobilfunk, aufgeteilt in fünf Regionen (für uns ist es dann West Europa). Es geht um Mobilfunknetze und -services, Datenvolumen, Internet of Things und noch einiges mehr.

Der Vermarkter G+J EMS befragt in jedem Jahr mit einem Mobile Panel über 1.000 Panelisten zu ihrem mobilen Nutzerverhalten und beschreibt verschiedene Nutzungstypen.

Im Google Consumer Barometer sollte die auf den ersten Blick überwältigende Masse der Daten niemanden abschrecken. Alles ist gut strukturiert, einzelne Länder können isoliert betrachtet und alle Grafiken modifiziert und herunter geladen werden.

Sehr umfangreiche Sammlung zu allen Online-Themen, die man aber sehr gut nach Mobile filtern kann.

Sehr knackige Darstellung der medialen Touchpoints von fünf verschiedenen Zielgruppen. Jeweils für Deutschland im Vergleich zu globalen Daten. Erhoben wurden die Daten durch Befragung von 60.500 Konsumenten in 50 Ländern.

Wer auf der Suche nach Smartphone-Verkäufen weltweit ist, wird hier fündig. Aufgeschlüsselt nach Betriebssystem können für verschiedene Länder die Marktanteile abgefragt werden. Auch können Zeitpunkte miteinander verglichen werden.

Mary Meeker ist Beraterin bei Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) und legt in jedem Sommer ihre Internet Trends vor. Dies ist keine zusammen hängende Studie sondern es handelt sich um ihre Vortragsslides, die weitgehend unansehnlich aber gehaltvoll sind. In jedem Jahr erzeugt es eine ziemliche Welle im Netz, welche Trends Mary Meeker aufgreift.

2015 schon zum 17. Mal veröffentlicht, untersucht die Shell Jugendstudie nicht primär Technologien und deren Nutzung. Sie bildet vielmehr die verschiedenen Lebenswelten von Jugendlichen ab und arbeitet Unterschiede zu vorherigen Generationen heraus. Wer sich also mit dem zukünftigen Nutzerverhalten, Millennials und den Treibern für ein verändertes Verhalten beschäftigt, sollte hier unbedingt hinein schauen.

Ein Fundus an Daten, die speziell für App Developer interessant sind, denn es geht um Trends in der Software-Entwicklung.

Ein recht spezielles Thema, aber in jedem Jahr gut aufbereitet und immer mit vielen wissenswerten Details. Die Ergebnisse werden auch für Österreich und die Schweiz aufbereitet.

Das zanox Mobile Performance Barometer analysiert Daten zum Mobile Commerce aus sieben europäischen Märkten (Benelux, Deutschland, Frankreich, Italien, Osteuropa, Skandinavien und Spanien).