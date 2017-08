Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies 2017

Auch in diesem Jahr schauen wir auf den neuen Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies. Hierin identifizieren die Analysten drei Mega-Trends: Künstliche Intelligenz (AI/KI), immersive Experiences und digitale Plattformen.

Mike J. Walker, Chef der Forschungsabteilung: “Our 2017 Hype Cycle reveals three distinct technology trends that profoundly create new experiences with unrivaled intelligence, and offer platforms that propel organizations to connect with new business ecosystems in order to become competitive over the next five to 10 years.”

Im Vergleich zum Hype Cycle aus 2016 haben sich einige Datenpunkte kaum verändert, zum Beispiel Augmented und Virtual Reality. Augmented Reality ist nach wie vor im Tal der Desillusionierung, VR bleibt etwas weiter auf dem wieder aufsteigenden Ast des Hype Cycles.

Einen großen Satz hat Blockchain gemacht und stürzt sich jetzt ins Tal.

Doch alles in allem sind gegenüber 2016 keine allzu heftigen Änderungen erkennbar. Das sah von 2015 auf 2016 ganz anders aus.