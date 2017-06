Wie geht Mobile App Entwicklung? [Infografik]

Immer wieder taucht die Frage auf, was denn eine mobile App kostet und wie lang die Mobile App Entwicklung dauert und jedes Mal gibt es sehr unterschiedliche Antworten darauf.

Die Entwickler von NineHertz haben einmal ein paar spannende Daten in einer Infografik zusammen getragen, zum Beispiel wie lang es jeweils dauert, Front- und Backend zu entwickeln.

Auch stellen sie die unterschiedlichen Kosten in Abhängigkeit von der Komplexität der App dar und schauen einmal auf die Unterschiede in den Stundenlöhnen von Entwicklern in verschiedenen Regionen der Welt, sowohl für iOS als auch für Android.

Und sie skizzieren noch ein paar Trends für mobile Applikationen, die man heute beachten sollte. Eine gute Übersicht über die verschiedenen Aspekte bei der Mobile App Entwicklung.

Beitragsbild: Shutterstock