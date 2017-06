Mobile Studien: 11 Quellen zum Mobile Payment

Das Mobile Payment ist in Deutschland seit Jahren ein ganz besonders heiss diskutierter Hype. Wohl bei keinem anderen Thema in Deutschland ist die Diskrepanz zwischen Massenmarkt-tauglichen und verfügbaren Lösungen und der (medialen) Aufmerksamkeit größer.

Umso wichtiger ist es, Spreu von Weizen trennen und auf gute Zahlen zurück greifen zu können. Also habe ich elf Quellen zum Mobile Payment zusammen getragen. Diese konzentrieren sich überwiegend auf Deutschland, einen in diesem Bereich recht einzigartigen Markt.

Die Studien sollten qualitativ gut und kostenfrei herunter ladbar sein, wie auch schon bei unseren 23 besten Quellen zu Mobile und den 12 Quellen zum Mobile Commerce. Ich mache hier beim Mobile Payment allerdings zwei Ausnahmen:

Das EHI gibt seine Studie zu kartengestützten Zahlungssystemen in Deutschland nur kostenpflichtig ab. Die in Pressemeldungen veröffentlichten Daten haben aber eine hohe Relevanz, daher ist diese Studie hier mit drin (Punkt 3).

Bei der Mastercard Digital Payments Studie konnten wir keinen Download finden. Da dies eine recht aussergewöhnliche Studie ist, haben wir Pressemeldung und Infografik verlinkt (Punkt 8).

Die Reihenfolge der Studien ist alphabetisch und kein Hinweis auf die Wichtigkeit oder das Erscheinungsdatum der jeweiligen Studie. Mehr Zahlenmaterial rund um Mobile und das Mobile Payment findet man bei uns natürlich in den entsprechenden Rubriken:

Weltweite Befragung von rund 115.000 Privatkunden in 17 Ländern, darunter 9.800 in Deutschland. Die Kernergebnisse wurden in einer Infografik zusammen gefasst.

Deloitte hat hier nur eine Pressemitteilung veröffentlicht und die verlinkte, sehr knappe Landingpage. Den Report erhält man auf Anfrage.

In jedem Jahr legt das EHI diese kostenpflichtige Studie vor. Da diese Studie große Aufmerksamkeit erzeugt und in den Presseveröffentlichungen dazu schon viele Daten heraus gegeben werden, haben wir diese Studie ausnahmsweise mit aufgenommen.

Die aktuelle Untersuchung von GFT analysiert Schlüsselmärkte in Europa, Asien und Amerika hinsichtlich der Marktdurchdringung von Mobile-Payment-Technologien und der Akzeptanz von Nutzern.

Zum vierten Mal befragte das EHI Retail Institute für GS1 Germany Key-Player aus Handel, Banken, Mobilfunkunternehmen und Zahlungsdienstanbietern zum Thema Mobile Commerce. Die Kernaussagen wurden in einer Infografik zusammen gefasst.

Wenn auch diese Studie schwerpunkmäßig das Mobile Banking untersucht, sind hier auch einige Daten zum Mobile Payment enthalten. Eine Infografik gibt es ebenfalls.

In seinem Mobile Payments Readiness Index fasst MasterCard 34 globale Märkte zusammen und bildet so ca. 85 Prozent der weltweiten Haushaltsausgaben ab. Ein Algorithmus wertet über 50 Quellen aus und erstellt hieraus Daten zur Consumer Readiness, Environment, Financial Services, Infrastructure, Mobile Commerce Clusters und Regulation.

Schon zum fünften Mal hat Mastercard in Zusammenarbeit mit Prime 3,5 Millionen Konversationen auf Social Media Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram, Foren, YouTube, Google+ und Weibo analysiert und damit 188 Märkte weltweit abgedeckt. Mehr als eine Pressemeldung inkl. einer Infografik konnten wir leider nicht finden.

Die Studienergebnisse basieren auf einer Q4 2016 und Q1 2017 durchgeführten Befragung von 1.015 Konsumenten in Deutschland. Auch hier wurden die Ergebnisse in eine Infografik zusammen gefasst.

Online-Befragung von 523 Verbrauchern in Deutschland. Die Ergebnisse können als kostenfreies pdf herunter geladen werden. Die Kernergebnisse wurden online, grafisch ansprechend aufbereitet.

Durchgeführt wurde die von Visa in Auftrag gegebene Studie vom Meinungsforschungsinstitut Populus. Die Befragung fand zwischen August und September 2016 in 19 europäischen Ländern statt: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Israel, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und Großbritannien. Insgesamt nahmen daran 36.843 Verbraucher teil, etwa 2.000 Befragte pro Land. Die Ergebnisse wurden auch in einer Infografik zusammen gefasst.

Welche Studien haben wir hier nicht aufgeführt, die Ihr zum Mobile Payment empfehlen würdet? Hinterlasst Eure Tipps doch einfach in den Kommentaren und wir ergänzen diese Liste damit.