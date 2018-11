Volkswagen setzt ab April 2019 mit We Share auf E-Auto Carsharing

Während die Blicke sich in punkto E-Mobility vor allem auf die bekannten Vertreter Uber und Tesla richten, bauen viele weitere Player ihr Konzept aus, um am Markt mitzumischen. Auch in Deutschland. Volkswagen plant Großes. Das Unternehmen will mit einer Carsharing-Flotte in Europa wie Nordamerika starten, die gänzlich auf Elektrofahrzeugen basiert. Das Ganze soll unter dem Namen We Share im April 2019 in Berlin anlaufen.

We Share basiert dabei auf dem sogenannten “Free Floating Carsharing”. Das heißt, dem User werden alle verfügbaren E-Fahrzeuge in dessen Nähe angezeigt. Ebenso soll dieses Angebot Mikromobilität, sprich E-Roller, umfassen. Volkswagen erkennt mit diesem Schritt die Zeichen der Zeit. Autos verkaufen reicht nicht mehr, um am zukünftigen Markt bestehen zu bleiben. Mit dem Mobility-on-Demand, Moia, soll daher ein Carsharing-Dienst erschaffen werden, um den BMWs und Daimlers Drivenow und Car2go Paroli zu bieten. Moia soll in jeder Hinsicht ein ganzheitliches Konzept darstellen, um den Bedarf an Mobilität von Kurzstrecken bis hin zu einer Urlaubsreise abzudecken.

Zu Beginn sollen 1.500 E-Golfs zur Verfügung stehen. Weiterhin soll das Angebot um 500 Modelle aus der VW.I.D. Reihe erweitert werden, die vollelektrische Autos vom Typ e-up! beinhalten. Das Angebot von We Share liegt dabei ausschließlich auf Elektro-Autos. Darin liegt das Besondere im Vergleich zu BMW und Daimler, weil diese immer noch hauptsächlich auf Verbrenner setzen.

Nach Berlin soll We Share auch in weiteren deutschen Städten ankommen. Ab 2020 schließlich dann auch in den europäischen Märkten, sowie Städten in USA und Kanada. Ziel sind laut VW stets Städte mit mehr als einer Million Einwohnern. Mit seinen Plänen kommt Volkswagen im Vergleich zu Car2go und BMWs Drivenow relativ spät auf den Markt. Diese besitzen bereits seit Jahren Erfahrungen mit Mobilitätsdiensten.

Wie das alles in der Praxis aussehen wird, wird sich dann im April 2019 zeigen, wenn We Share startet.