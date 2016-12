Studie: Jeder zweite löscht fehlerhafte Apps

Kürzlich hatten wir einen Blick auf die App-Müdigkeit der mobilen Nutzer geworfen. Dabei hatten wir auf den Effekt hin gewiesen, dass die Nutzer zwar immer mehr Zeit mit Apps verbringen, aber die Zahl der Downloads von Apps stagniert. Wie schwierig es ist, in das „Relevant Set“ der Nutzer zu gelangen, hatten wir ausführlich dargestellt.

Einen Aspekt hatten wir nicht genauer betrachtet und zwar die Wichtigkeit der Performance und Stabilität einer App. Innerhalb der Basics einer App (Einfachheit, Relevanz, Konsistenz, Verlässlichkeit) gehört dies sicherlich zur Verlässlichkeit.

Wie entscheidend die Stabilität einer App ist, zeigt eine Untersuchung von Dimensional Research im Auftrag von Hewlett Packard. Hierfür befragte Dimensional Research 3.011 Personen aus Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und den USA und stellte fest, dass mangelnde Stabilität einer App nicht nur zur schnellen Deinstallation führt, sondern auch die Marke des App-Anbieters beschädigen kann.

Ungeduldig, fehlerintolerant, anspruchsvoll

Mobile Nutzer sind ungeduldig

61% erwarten, dass Apps nach maximal vier Sekunden starten

49% erwarten, dass Apps nach maximal zwei Sekunden reagieren

Nutzer sind fehlerintolerant und trennen sich schnell von Apps

80% gaben an, dass sie eine fehlerhafte App nur maximal drei mal versuchen zu nutzen

53% haben Apps mit schweren Fehlern (Abstürze, Einfrieren, Fehlermeldungen) deinstalliert oder gelöscht

36% beenden die Nutzung von Apps, die den Akku zu sehr belasten

Nutzer machen die App und den Hersteller verantwortlich

55% geben der App die Schuld bei Performance-Problemen

37% gaben an, dass Abstürze und Fehlermeldungen der App ihre Meinung vom Hersteller negativ beeinflussen

Marke nimmt Schaden

Anbieter von mobilen Applikationen können nicht alle Faktoren, die die Performance einer App bestimmen wirklich beeinflussen. Schlechte Netzverfügbarkeit und damit lange Ladezeiten werden aber meist der App und dem Anbieter angelastet und weniger dem Netzbetreiber.

Es ist also nicht empfehlenswert, externe Faktoren mit einem Schulterzucken abzutun, weil man sie nicht in der Hand hat. Ganz im Gegenteil. App-Entwickler und -Anbieter sollten noch viel größeren Wert darauf legen, die Aspekte, die sie beeinflussen können, so optimal wie möglich zu gestalten. Denn eine schlechte Erfahrung des Nutzers fällt in jedem Fall auf sie zurück.

Beitragsbild: Shutterstock