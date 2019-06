Sony Xperia 1: Ab sofort im Handel erhältlich

Xperia 1 ab sofort erhältlich

Das neue Flaggschiff mit 21:9 CinemaWide Display und Triple-Kamera-System wurde entwickelt für Profis und passionierte Foto- und Videographen. Mit gebündelter Technik-Expertise aus dem Hause Sony und dem weiterentwickelten Ambient Flow Design ist das Xperia 1 ein Premium-Smartphone mit exklusivem Format und neuesten Technologien. Das auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona vorgestellte Xperia 1 ist ab sofort im Xperia Online Store und bei den Online Shops der Sony Partner sowie ab Mitte Juni im stationären Fachhandel erhältlich.



Ein Highlight des Xperia 1 ist das Triple-Kamera-System mit drei 12 Megapixel-Modulen, die von Superweitwinkel über Weitwinkel bis Tele alles abdeckt. Mit dem Teleobjektiv können dank zweifachem optischem Zoom auch weiter entfernte Motive perfekt festgehalten werden, der optische Bildstabilisator sorgt dabei für scharfe Aufnahmen. Außergewöhnliche Portraits gelingen mit dem Autofokus mit Augenerkennung, einer Technologie aus den preisgekrönten Sony Alpha-Kameras. Mit der RAW Rauschunterdrückung sorgt eine weitere Alpha-Technologie für mehr Bildqualität vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen. Video-Enthusiasten dürfen nun auch mit professionellen Kamera-Funktionen aus dem Hause Sony kreativ werden. Die neue Cinema Pro App bringt die Möglichkeiten professioneller Studiokameras von Sony in das Smartphone. Im Master Modus können sämtliche Parameter wie Farbtiefe, Blende, Fokus oder Bildwirkung gezielt festgelegt werden – für einen unverwechselbaren Look wie sonst nur im Kino.



Das neue Premium-Smartphone von Sony sorgt mit seinem randlosen 6,5“ (16,5 cm) 4K HDR OLED Display und dem X1 for mobile Chipsatz für die passende BRAVIA Bildqualität unterwegs. Das neue Seitenverhältnis von 21:9 des CinemaWide Displays zeigt im Querformat Filme in der Originalauflösung ohne störende Ränder an. Im Hochformat liegt das Xperia 1 mit seinem im Vergleich zum Vorgänger Xperia XZ3 um 30% größeren Display angenehm in der Hand und lässt im Split-Screen Modus zwei Apps gleichzeitig bedienen. Das weiterentwickelte Ambient Flow Design bringt von Sony Fans geschätzte Elemente der Vorgänger zurück wie den wieder an der Seite platzierten Fingerabdrucksensor für eine angenehme Bedienung.



Mit dem neuesten Qualcomm Snapdragon 855 Prozessor, 6GB RAM und per microSD-Karte erweiterbarem 128GB internem Speicher ist das Xperia 1 auch bereit auch für ambitionierte Videoprojekte. Der ausdauernde 3.300 mAh Akku kann USB PD 3.0 in rasender Geschwindigkeit wieder aufgeladen werden.



Das nach IP65/681 wasser- und staubgeschützte Xperia 1 ist ab sofort mit Android 9 in den Farben Black, White, Grey und Purple für 949 EUR (UVP) als Dual SIM-Variante erhältlich. Besonders schnell entschlossene Käufer erhalten beim Kauf im Sony Online-Shop kostenlos das dazu passende, berührungsempfindliche Cover SCTI30 für ihr neues Xperia 1. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht.

Xperia 1 – View, capture, and create like a pro

Quelle: Sony Mobile