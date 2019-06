Saitama-Sensei kehrt zurück: Mobilespiel One Punch Man – Road to Hero angekündigt

One Punch Man ist eine der erfolgreichsten Manga- und Animeserien der letzten Jahre. Nun bekommen der von seiner eigenen Übermacht gelangweilte Held Saitama und seine Freunde und Feinde ihre eigene, offizielle Mobile-Adaption. “One Punch Man – Road to Hero” ist ein rundenbasierendes RPG, das sich nah an die Originalvorlage hält und in dem die Spieler über 50 ihrer liebsten Charaktere rekrutieren können.

Zeitgleich mit dem Launch der zweiten Staffel des Anime im Sommer, haben Fans mit “One Punch Man – Road to Hero” die Möglichkeit, Saitamas Geschichte auf mobilen Geräten selbst nachzuspielen. Die richtige Kombination der Stärken und Schwächen der Kämpfer ist dabei für den Sieg ausschlaggebend. Als Bonus für Fans des Anime übernehmen die japanischen Synchronsprecher der Hauptfiguren ihre Rollen im Spiel; auch die Soundeffekte stimmen überein.

Der One Punch Man und Gelegenheits-Superheld Saitama ist so stark, dass er seine Gegner mit einem einzigen Schlag besiegen kann. Anstatt sich nun aber voller Elan der Rettung der Welt zu widmen, ist er von seiner eigenen Überlegenheit schrecklich gelangweilt und fühlt sich innerlich abgestumpft. Gemeinsam mit dem Cyborg Genos macht er sich auf die Suche nach neuen Herausforderungen und trifft dabei auf haufenweise schräge Charaktere, die versuchen, ihm das Leben schwer zu machen. Neben augenzwinkernden Parodien auf das Superhelden-Genre und shônen Manga, bietet One Punch Man actionreiche Kämpfe zwischen abgefahrenen Charakteren.

Die Vorabregistrierung zu One Punch Man – Road to Hero ist ab sofort möglich unter: https://url.oasgames.com/csR

Das Mobile Game gibt es unter:

iOS: https://itunes.apple.com/app/id1454604675

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alpha.mrthen.android

Weiter Informationen sind hier zu finden: https://www.facebook.com/OnePunchMan.Game/