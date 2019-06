Mobile Game: Era of Celestials – Neuer Team-Battle Modus Chaos Incubus

Era of Celestials gilt als einer der besten Multiplayer Action-RPGs für mobile Endgeräte. Yoozoo Games, führender, chinesischer Entwickler und Publisher, hat das Game letztes Jahr im Juli für iOs und Android auf den Markt gebracht. Während in China nach Veröffentlichung in drei Monaten die Rekordzahl von 10 Millionen Spieler dabei waren, besitzt das Mobile Game inzwischen weltweit eine Riesen-Community. Auch in Deutschland.

Mit Chaos Incubus ist nun ein neuer Team-Battle Modus für Era of Celestials erschienen. Spieler konnten im Rahmen des Celestials Design Contests ihre eigenen Ideen für das Game einbringen. Die Entwickler haben zugehört und neue Spielinhalte erschaffen. Ziel im Chaos Incubus Modus ist es, in einem Zeitraum von 12 Minuten fünf Prüfungen zu bestehen. Spielbar sind die Kämpfe in drei Schwierigkeitsstufen. Wer bis zum Ende kommt, den erwartet das sogenannte Swordsoul Awakening Event.

Was ist Era of Celestials?

In Era of Celestials geht es wie im Fantasy-Genre klassisch um den Kampf gegen Gut und Böse. Genauer, Dämonen gegen Engel. Dämonenhorden haben die Welt verwüstet und die Menschheit steht kurz vor ihrem Ende. An den Toren von Celestial City steht die letzte Bastion der Menschheit, um gegen die drohende Finsternis vorzugehen. In ihrer Verzweiflung wenden sich die Bewohner an ihre letzten Helden, welche sie gegen die Dämonen ins Gefecht werfen. Mit dem sogenannten Celestial Transformation System können die Spielercharaktere sich in unbesiegbare Celestials verwandeln, wodurch es ihnen möglich ist, Dämonenmassen niederzumachen. In der riesigen Spielwelt kann der Spieler eine Vielzahl an unterschiedlichen Celestials entdecken.

Rollenspiel-typisch muss man als Spieler Quests lösen, Bosse bezwingen, seine Ausrüstung verbessern und seinen Helden entsprechende Fertigkeiten verleihen. Highlights bilden der Spieler-gegen-Spieler Modus, das Gildensystem und das Auffinden besondere Ausrüstungsgegenstände.

Era of Celestials samt dem neuen Incubus Team-Battle Modus kann im GooglePlay Store oder Apple Store heruntergeladen werden.