Neues Smartphone LG G8sThinQ startet am 1.Juli



Premium Smartphone zum Marktstart im Bundle mit hochwertigem 43″ 4K Smart TV von LG bringt mit dem LG G8SThinQ ein neues Premium-Smartphone für eine unverbindliche Preisempfehlung von 769 Euro auf den Markt. Innovative Sicherheitsfunktionen wie die Venenerkennung mittels sogenannter ToF-Technologie und hochwertige Kameratechnik machen das LG G8SThinQ zum idealen Begleiter für Anwender mit hohen Ansprüchen an Technik und Qualität. Zur Markteinführung am 1. Juli hält LG ein besonderes Angebot bereit: Wer sich schnell für ein LG G8SThinQ entscheidet, erhält kostenlos einen 43-Zoll-Fernseher (den LG UHD TV 43UM7100) als Zugabe[1].



Die Kamera des LG G8SThinQ ist mit einer sogenannten Z-Kamera ausgestattet, die Features wie Hand ID und Face Unlock für mehr Sicherheit ermöglicht. Drei Kameras auf der Rückseite, ein spezieller Nachtaufnahmemodus und eine Low-Light-HDR-Technologie sorgen für ungeahnte Möglichkeiten Fotos und Videos zu erstellen. Mit an Bord ist außerdem der schnelle Snapdragon 855-Prozessor von Qualcomm. Das 6,2 Zoll große OLED-Display liefert eine Auflösung von 1.080 x 2.248 Pixeln. Das LG G8SThinQ wird ab Anfang Juli in der Farbe Mirror Black, ab Ende Juli auch in Mirror White, verfügbar sein.



Hohe Sicherheit dank Venenerkennung



Wie sein Bruder LG G8ThinQ verfügt das LG G8SThinQ über die innovative Venenerkennungs-Technologie der Handfläche. Dies funktioniert mit Hilfe der von Infineon entwickelten Kombination der ToF (Time-of-Flight) Z-Kamera und Infrarotsensoren. Die Hand-ID von LG ist deutlich sicherer als beispielsweise die Erkennung des Fingerabdrucks. Bei der Venenerkennung wird der Benutzer identifiziert, indem das LG G8SThinQ die Form, Dicke und andere individuelle Merkmale der Handvenen erkennt. Dafür muss lediglich die zur Registrierung benutzte Hand vor die Frontkamera gehalten werden, dann ist das LG G8SThinQ komplett entsperrt.



Die Z-Kamera verbessert nicht nur die Sicherheit des Smartphones, sondern optimiert auch die Qualität von Fotos und Videos. Sie misst Infrarotstrahlen, die von Objekten reflektiert werden, um die Tiefe schneller und genauer zu berechnen als andere Bildsensoren. Dies wiederum ermöglicht Funktionen wie Face Unlock. Da die Z-Kamera Objekte dreidimensional wahrnimmt, ist es unmöglich, Face Unlock mit einem Foto eines Gesichts zu täuschen, da diese keine Tiefe haben. Dies spielt auch bei Portraitaufnahmen eine wichtige Rolle. Das VCX Forum (vcx-forum.org), eine unabhängige Expertenorganisation für Kamera-Tests, hat das LG G8SThinQ jüngst einem umfassenden Test der Kamerafunktionen unterzogen. Das Ergebnis: Gemeinsam mit dem LG G8ThinQ belegt das LG G8SThinQ den Spitzenplatz im Qualitäts-Ranking der Kameraexperten.



Bedienen ohne Berühren



Die Z-Kamera ermöglicht darüber hinaus weitere Bedienmöglichkeiten mit der Gestenerkennung Air Motion. Ohne das Telefon berühren zu müssen, können Benutzer Anrufe annehmen oder beenden, Screenshots machen, zwischen Apps wechseln oder die Lautstärke anpassen.



Viele herkömmliche Kameras können nur Motiv und Hintergrund unterscheiden. Die Front-Kamera des LG G8SThinQ hingegen misst den Abstand zwischen dem Motiv und der Kamera millimetergenau, um die Hintergrundunschärfe mit bis zu 256 Intensitätsstufen für Selfies mit mehr Tiefe zu steuern. Und dank DST:X und hochwertiger Stereolautsprecher liefert das LG G8SThinQ zudem realistischen 3D-Surround-Sound.





Begleitung mit 108 Zentimetern

Auch der im Start-Bundle erhältliche 43-Zöller trumpft mit starken Werten auf. Der LG UHD TV 43UM7100 verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 108 cm mit einer Auflösung in Ultra-HD mit 3.840 x 2.160 Pixeln. Ein weiter Blickwinkel und Rauschreduzierung dank Quad-Core-Prozessor sorgen für ungetrübten TV-Genuss. Der TV unterstützt Smart Home-Plattformen wie die LG Smart ThinQ App, Google Home, Amazon Alexa (verfügbar als Software-Update) und Amazon Echo (ebenfalls im Laufe des Jahres als Software-Update verfügbar).



Wer sich für den Kauf des LG G8SThinQ entscheidet, erhält das Bundle-Angebot mit dem LG UHD TV 43UM7100 zwischen dem 1. und 31. Juli für 769 Euro. Dafür ist zwischen dem 1. Juli und 14. August eine Registrierung unter aktionspromotion.de/LG/G8S notwendig. Dieses begrenzte Angebot ist bei allen LG-Handelspartnern in Deutschland und Österreich verfügbar.



Die unverbindliche Preisempfehlung für den LG UHD TV 43UM7100 beträgt 499 Euro.



Quelle: LG