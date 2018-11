Mobilfunk-Zukunft 5G nicht flächendeckend: Netzagentur legt sich fest

Mobilfunk-Zukunft sieht anders aus. Eine Äußerung der Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat eine heftige Kritikwelle ausgelöst. 5G wäre demnach sicher nicht überall in Deutschland erforderlich. Genauer sagte die Politikerin, dass nicht an jeder Milchkanne 5G nötig sei. Dies hat nicht nur in der Opposition, sondern auch in Karliczeks eigener Partei für Unverständnis gesorgt. Bernd Althusmann (CDU) widersprach seiner Kollegin und sagte aus, die Zukunft sei digital, in jedem Bereich. Auch im ländlichen Raum. Landesweit hat Karliczeks Aussage ein Medienecho ausgelöst, ob sich Deutschland hier in Sachen Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit selbst ein Bein stelle.

Aber Karliczeks Position ist keinesfalls einseitig. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) befürwortete die Aussage der Bildungsministerin. In einem ZDF-Interview sagte Braun aus, dass es zwar wichtig sei, dass jeder Haushalt und jeder Straßenabschnitt mit Mobilfunk versorgt sei, man aber hier nicht von 5G sprechen würde. Genauer gehe es darum, 4G zu etablieren, also LTE. Dieser Standard, genauer die Größenordnung 450 Mbit/s, wäre laut Braun flächendeckend verfügbar. Zudem würde dies für Wirtschaft, Haushalte und Bürger ausreichen, um Telefonie und klassische Smartphone-Anwendungen anzuwenden.

Gebremste Mobilfunk-Zukunft

Brauns Aussage liefert noch mehr Anlass zur Kritik als Anja Karliczeks Milchkannen-Metapher. Zum einen ist eine Flächendeckung von 450 Megabit pro Sekunde, wie von Braun dargestellt, keinesfalls gegeben. Ballungsregionen wären versorgt, ländliche Regionen würden aber sicher nicht die volle Kapazität von 450 Mb/s erreichen. Zum anderen, und das wiegt schlimmer, verkennt Braun, dass 5G weit mehr als ein neuer Mobilfunkstandard ist. Vielmehr geht es um Deutschlands Position als Technik-Standort der Zukunft. Neue Technologien sind zwingend auf ein verbessertes Netz angewiesen, um erfolgreich zu sein: Autonomes Fahren, Smart Cities und Industrie 4.0 (Siehe: 5G: Die Mobilfunk-Zukunft steht auf wackeligen Beinen).

Bundesnetzagentur legt jetzt den Weg fest

Am gestrigen Montag hat die Bundesnetzagentur die Vergaberegeln für den Mobilfunk-Standard 5G definiert. Demnach ist der Weg frei für die Auktion der Frequenzen. Ob diese auch einen schnellen und bedarfsgerechten Ausbau der Mobilfunknetze in Deutschland ermöglicht, bleibt abzuwarten. Der Beirat stimmte mit einer Mehrheit von 23 Ja zu 7 Nein Stimmen für die 5G-Vergaberegeln (Siehe unten). Telekommunikationsunternehmen müssten ihre Netze demnach nicht für nationales Roaming öffnen. Dennoch hat die Bundesnetzagentur sie verpflichtet, mit den Wettbewerbern eine technische und vertragliche Kooperation einzugehen. Im Frühjahr 2019 soll die Frequenzauktion starten. Die Abdeckung mit dem schnellen mobilen Internet soll bis Ende 2024 erfolgt sein. Gerade für die Wirtschaft spiele 5G eine immense Rolle, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für Privatkunden wäre allerdings weiterhin 4G (LTE) ausreichend, da die meisten Anwendungen ohnehin nur auf dem Standard laufen würden. 5G-fähige Phones gäbe es eh nicht auf dem Markt. Vor 2020 würde es auch nicht 5G-Verträge in Deutschland geben.

Ein flächendeckender 5G-Ausbau ist somit aktuell passé. Es ist auch nicht vorgesehen, dies zu erreichen. Mindestens 98 Prozent der Haushalte sollen bis Ende 2022 Zugang zu schnellen Mobilfunk haben. Deutschland wird demnach weiterhin ein Mobilfunkland mit Funklöchern bleiben.