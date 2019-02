HONOR greift an: Mit 1&1 möchte der Anbieter Top 3 im deutschen Smartphone-Markt werden

Der Mobilfunk-Anbieter HONOR hat sich mit dem Mobilfunkanbieter 1&1 einen starken Sales Channel-Partner zur Seite geholt. Die Kooperation mit 1&1 ist ein wichtiger Meilenstein von HONOR, um zur Top 3 Smartphone-Marke auf dem deutschen Markt aufzusteigen. Und die Zusammenarbeit trägt schon erste Früchte: Das HONOR View20 ist exklusiv bei 1&1 mit einem Smartphone-Vertrag erhältlich. In Verbindung mit der 1&1All-Net-Flat M sogar für 0 Euro in Einmalzahlung. Dieses Angebot kann die Community nicht ausschlagen – es sorgt seit dem 29.01.2019 für sehr erfolgreiche Abverkäufe.

Doch 1&1 ist nicht nur ein wichtiger neuer Verkaufs-Channel für das HONOR-Portfolio, sondern auch ein starker Partner für die neue, angriffslustige Marketing-Strategie der jungen Marke. Das neue HONOR View20 ist einer deutschlandweiten digitalen Außenwerbungskampagne an jedem deutschen Bahnhof zu finden. Über 2.000 Mal begrüßt das HONOR View20 Reisende von den elektronischen Infoscreens im Kampagnenzeitraum. Die junge Marke setzt damit ein Ausrufezeichen zum Sales Start des neuen Flaggschiffes: an HONOR geht dieses Jahr kein Weg vorbei! Dabei vergisst die junge Marke nie, was sie so groß gemacht hat. Die User und Userinnen, die bei HONOR die innovative Flaggschiff-Technologie für einen fairen Preis schätzen. Deshalb bedankt sich HONOR bei allen Usern und Userinnen und verlost zusammen mit 1&1 das HONOR View20 im Premiumvertrag für 2 Jahre. Alles, was die Community dafür tun muss, ist Augen aufhalten und Glück haben. Unter allen Usern und Userinnen, die zusammen mit einem HONOR View20 Infoscreen ein Bild mit dem Peace-Zeichen unter dem Hashtag #VforHonorView20 auf Instagram posten, wird das HONOR View20 verlost.

Das HONOR View20: Ein Flaggschiff mit First-Mover Technologie

Als das HONOR View20 am 22. Januar 2019 von George Zhao, Global President von HONOR, vorgestellte wurde stand fest: das HONOR View20 ist das Flaggschiff in 2019, an dem sich alle anderen Hersteller messen müssen. Nicht nur die weltweit erste 48MP+3D Hauptkamera begeistert. Auch die Frontkamera ist als innovative 25MP In-Screen-Kamera in eine Aussparung mit 4,5 mm Durchmesser auf dem Display eingelassen. Dies erlaubt ein unglaubliches Verhältnis von 91,8% von Display zu Gehäuse. Da HONOR der erste Hersteller ist, der diese Features in ein Smartphone eingebaut hat, erschließt sich für die Smartphone-Marke eine neue Zielgruppe. Nicht nur die jungen Menschen werden durch die Flaggschiff-Technologie zum fairen Preis überzeugt. Auch die First-Movers, die jede Technologieneuheit als erstes ausprobieren wollen, werden vom avantgardistischen Gesamtpaket des HONOR View20 überzeugt.

Quelle: 1&1 in Zusammenarbeit mit HONOR