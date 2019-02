Was bedeutet es, gezielt Desinformation zu verbreiten? Fake News kursieren in unseren Medien und bilden ein lukratives Geschäftsmodell. Doch was sind Fake News und wie erkennt man anonyme Attacken und gezielte Kritik an Personen?

Prof. Bernhard Pörksen analysiert Erregungsmuster des digitalen Zeitalters und das Geschäft mit der Desinformation. Im SWR Podcast plädiert er für einen klugen Umgang mit Informationen. Ebenso sollte dies in den Schulen gelehrt werden.

Podcast: SWR1 Leute Baden-Württemberg, Prof. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler – Untersuchte Fake News und Desinformationskampagnen

Quelle: SWR 1