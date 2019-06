Erfolgreichstes Mobile Game der Welt: PUBG erhält neues Update

Laut dem Marktforschungsunternehmen Sensor Tower ist die Mobilversion von “PlayersUnknown’s Battlegrounds (PUBG mobile) mit 146 Millionen US-Dollar Umsatz das erfolgreichste Mobile Game der Welt. In der Erhebung fehlen jedoch die chinesischen Android-Märkte, da der Play Store von Google dort nicht verfügbar ist.



Nun hat PUBG Mobile ein großes Content-Update erhalten. Mit dem 4vs4 Deathmatch-Modus können sich Spieler in einem spannenden Match aus 4 gegen 4 miteinander messen. Auch der klassische Battle Royale Modus von PUBG Mobile hat neue Inhalte erhalten. Als Teil der Partnerschaft zwischen PUBG Mobile und Godzilla: King of the Monsters werden dem Spiel thematische Godzilla Inhalte hinzugefügt.



Mit 400 Millionen Downloads und 50 Millionen täglich aktiven Spielern (China nicht mitgerechnet) verzeichnet der Konzern hinter dem erfolgreichen Mobile Game, Tencent, einen neuen Meilenstein an Zugriffen.



Aufgrund dessen das PUBG Mobile mit zu den populärsten Mobile Games weltweit zählt, sehen sich die Macher auch in der Verantwortung, den Spielern ein besseres Gaming-Erlebnis zu verschaffen.



Mit dem „Gameplay Management“-System sollen Spieler dazu angehalten werden, ein ausgeglichenes PUBG Mobile Erlebnis zu genießen. Bei ihrem ersten Login müssen die Spieler zunächst ihr Alter bestätigen. Spieler unter 18 Jahren werden darauf hingewiesen einen Erziehungsberechtigten zu informieren, bevor das Spiel gestartet werden kann. Das System zeigt zudem Pop-Up-Hinweise an, die Spieler darauf hinweisen, eine Pause einzulegen oder das Spiel zu beenden.



In Zukunft haben die Entwickler für PUBG Mobile noch einiges geplant, darunter ein Community-Sommerfest, über das bereits spekuliert wurde und Kooperationen mit Stars für das kommende Sommerevent.

