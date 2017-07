Dinge bezahlen für uns [Infografik]

Heute müssen wir beim Bezahlen immer noch selbst tätig werden. Das ist nicht immer schön oder bequem, doch ich hatte ja schon einmal gezeigt, dass es auch nicht unbedingt unwichtig ist. Aus Gründen.

Doch Unternehmen möchten uns ja eher zum Kauf verführen und arbeiten mit Hochdruck daran, das Shopping und eben auch das Bezahlen für uns so bequem und schmerzlos wie möglich zu machen. Da soll in den physischen Läden der Check-Out bald ganz wegfallen, wie Amazon Go zeigt. Und immer mehr Apps integrieren Bezahlfunktionen, damit wir möglichst wenig Hürden haben, unser Geld auszugeben.

Der zurzeit schon im vollen Schwung befindliche nächste Schritt ist, dass die uns umgebenden Dinge bezahlen, einfach so, ohne unser aktives Zutun. Basis dafür sind die für 2020 prognostizierten 20,4 Milliarden Dinge im Internet, also das Internet of Things (IoT).

Das Kreditkartenunternehmen Visa hat sich mit IBM (Watson) zusammen getan, um den Dingen das Bezahlen beizubringen. Wie dies funktionieren soll, zeigt eine Infografik.

Dazu gibt es noch ein Jubel-Video, bei dem man sich schon fast Sorgen um Harriet Green macht. ;)