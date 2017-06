Desktop vs Mobile Nutzung [Infografik]

In den vergangenen Jahren hat sich unsere Nutzung von mobilen Endgeräten wir Smartphones und Tablets stark verändert, doch das Rennen Desktop vs Mobile dauert noch an. Wie es zurzeit steht, zeigt eine Infografik von Plista, die sich in ihrem Werbenetzwerk den Werbekonsum angeschaut haben.

Weltweit nutzen noch 53 Prozent überwiegend den Desktop, 46 Prozent das Smartphone und ein Prozent ein Tablet. In Deutschland sind wir bei einer 50:50-Nutzung Desktop vs. Smartphone angekommen. Im Vergleich dazu sind die Niederlande und Großbritannien mit 47:52 und 40:58 Prozent schon mobiler als wir.

Betrachtet man, an welchen Wochentagen welche Geräte genutzt werden so zeigt sich, dass wir beruflich den Desktop-Rechner weitaus mehr nutzen als das Smartphone. Dies kehrt sich am Wochenende, in unserer Freizeit um.

Auf einen Tag eingedampft, ergibt sich ein ähnliches Bild. Liegt den ganzen Tag über der Desktop vorn, greifen wir am Abend eher zum Smartphone.

Die dominierenden Betriebssysteme weltweit sind – wie zu erwarten – Windows auf dem Desktop und Android auf mobilen Geräten.

Interessante Beobachtung: In Großbritannien ist die iPhone-Nutzung doppelt so hoch, wie der globale Durchschnitt.

Mehr Infografiken gibt es hier und auf Pinterest.