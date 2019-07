Our Job To Be Done: Autozukunft (Robert Gögele)

Automobilhersteller stehen seit den Diskussionen um Emissionen und E-Mobilität unter Druck – ihnen werden u. a. Trägheit und Festhalten an Altem vorgeworfen. Wie aber sieht das reale Wirtschaften außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung in dieser Branche aus? Welche Möglichkeiten hat die deutsche Autoindustrie, ihr Innovationstempo zu beschleunigen?

Über Johannes Ceh 10 Artikel

Johannes Ceh unterstützt Unternehmen, Digitalisierung an Kunden und Mitarbeitern auszurichten. Er ist Keynote-Speaker und Berater für neue Formen der Zusammenarbeit und digitale Verantwortung. Nach Jahren bei Sport1, SKY, Springer & Jacoby, BMW, Daimler, JungvonMatt und Ogilvy schreibt er aktuell an einem Buch zum „Zeitalter des Kunden“ und dem damit verbundenen Wandel in Unternehmen.