Prime Day 2019: Am 15. und 16. Juli exklusive Angebote auf Amazon

Prime Day 2019 startet am Montag: ab 00:01 Uhr genießen Prime-Mitglieder ein zweitägiges Feuerwerk voller Angebote

Am 15. Juli 2019 um 00:01 Uhr startet unter Amazon.de/primeday der längste Prime Day aller Zeiten mit zwei Tagen voller Angebote rund um Shopping, Sparen und Entertainment



Weltweit mehr als eine Million Angebote, darunter die besten Prime Day-Angebote aller Zeiten für Alexa-fähige Geräte



Exklusiv und limitiert: Zu den Prime Day-Neuheiten zählen die neuesten Produkte von bekannten und aufstrebenden Marken wie Lady Gagas neue HAUS LABORATORIES Kollektion

Am Montag um 00:01 Uhr startet der Amazon Prime Day 2019 und bietet bis Dienstag um 23:59 Uhr unter Amazon.de/primeday 48 Stunden lang exklusive Angebote für Prime-Mitglieder. Diese profitieren von einer Vielzahl limitierter Deals, einzigartiger Unterhaltung, exklusiver Neuheiten und den besten Prime Day-Angeboten aller Zeiten für Alexa-fähige Geräte. Ob beim Frühstück, auf dem Weg ins Büro oder in der Mittagspause – Prime-Mitglieder können sich auf laufend neue Deals freuen, ab 6:00 Uhr morgens starten neue Angebote im 5-Minutentakt. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang kostenlos nutzen.

Unter anderem diese Highlights erwarten Prime-Mitglieder am Prime Day:

Attraktive Preise für Amazon Devices; u.a. 30 Euro Rabatt auf den brandneuen Echo Show 5 (nur 59,99 Euro), 20 Euro Rabatt auf den Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (nur 19,99 Euro), 40 Euro Rabatt auf das Fire HD 8 Kids Edition Tablet (nur 84,99 Euro), 50 Euro Rabatt auf den Kindle Paperwhite (nur 69,99 Euro), 60 Euro Rabatt auf die Ring Video Doorbell 2 (nur 139 Euro)

Smart-Home-Produkte wie Beleuchtung von Philips und Osram bis zu 50% reduziert

Spielekonsolen und Virtual Reality-Geräte verschiedener Hersteller bis zu 40% reduziert

Notebooks und Tablets zum Beispiel Samsung Galaxy Tab A und Microsoft Surface Book bis zu 30% reduziert

Smartphones ausgewählter Marken wie Apple, Samsung und Huawei stark reduziert

Kamera-Produkte unter anderem von Sony und Nikon bis zu 40% reduziert

Fitness-Tracker von Fitbit, Suunto und Garmin, bis zu 40% reduziert

Bestseller aus Beauty und Körperpflege bis zu 30% reduziert, wie John Frieda

20% Extra-Rabatt auf ausgewählte geöffnete und gebrauchte Produkte von Amazon Warehouse

20% Extra-Rabatt auf ausgewählte Bekleidung

Baby-Produkte von NUK, Philips Avent und weiteren bis zu 35% reduziert

Saug- und Wischroboter von iRobot bis zu 40% reduziert

Küchengeräte von Philips, Tefal, Krups und Bosch bis zu 35% reduziert

Prime-Mitglieder können sich zum Prime Day zudem auf exklusive Neuheiten und limitierte Deals unter Amazon.de/primedayneuheiten freuen. So haben Prime-Mitglieder als erste exklusiv die Möglichkeit, Neuheiten wie eine Auswahl aus Lady Gagas neuer HAUS LABORATORIES Beauty-Kollektion am Prime Day zu entdecken und vorzubestellen. Teil der Serie sind sechs Kollektionen und neun zeitlich begrenzte Duo-Sets – nur solange der Vorrat reicht. Jede Kollektion beinhaltet einen Glam Attack Highlighter, einen RIP Lipliner und einen Le Riot Lipgloss. Die Produkte finden sich ab Montag, 9:00 Uhr unter Amazon.de/hauslabs und werden vorrausichtlich im September ausgeliefert.

Prime Day Deals im Überblick

Am 15. und 16. Juli 2019 profitieren Prime-Mitglieder weltweit von insgesamt mehr als einer Million Deals. Von Fernsehern über Smart-Home- und Küchengeräte bis hin zu Lebensmitteln, Spielzeug, Mode, Möbel und Artikeln des täglichen Bedarfs gibt es viele Highlights zu entdecken. Prime-Mitglieder genießen die Vorteile von Amazon Pay, Amazon Renewed und vielen weiteren Services. Dank der Entertainment Deals, wie der sechs-monatigen kostenlosen Nutzung von Amazon Music Unlimited beim Kauf ausgewählter Amazon Echo Geräte, Prime Video-Angeboten oder Kindle Unlimited lässt sich beste Unterhaltung zum Angebotspreis entdecken. Alle Prime Day-Angebote gibt es hier in der vollständigen Übersicht.

Shopping-Möglichkeiten am Prime Day

Einkaufen mit Alexa: Prime-Mitglieder, die nicht bis zum Prime Day warten möchten, können ausgewählte Amazon Devices-Angebote ab Samstag, den 13. Juli, mit Alexa auf einem Echo-Gerät shoppen. Hierfür fragen Kunden einfach: „Alexa, was sind meine Prime Day Angebote?“. Außerdem finden Prime-Mitglieder ab dem 14. Juli um 12:00 Uhr ausgewählte Amazon Devices-Angebote vorzeitig auf Amazon.de.

Prime Day Ratgeber: Unter Amazon.de/primedayratgeber finden Kunden außerdem alle Informationen rund um den Prime Day, darunter praktische Shopping-Tipps und Produktinspiration. Unter „Angebote beobachten“ in der Amazon App für Smartphone und Tablet behalten Kunden am Prime Day ganz einfach ihre Lieblingsprodukte in Blick, indem sie sie ihrer Beobachtungsliste hinzufügen. So verpassen sie selbst von unterwegs kein Angebot.

Monatsabrechnung: Kunden profitieren beim Kauf auf Rechnung von einer bequemen Zahlungsfrist: Sie können ganz entspannt und sicher am Prime Day und den ganzen Juli lang einkaufen, während die Zahlung erst zum 14. August fällig ist.

Sparen und Gutes tun



Der Aktionstag ist nicht nur die richtige Gelegenheit für Prime-Mitglieder, Wunschangebote besonders günstig einzukaufen; er bietet mit AmazonSmile auch die Möglichkeit, gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Millionen von Produkten sind für AmazonSmile qualifiziert: Für Bestellungen über smile.amazon.de gibt Amazon 0,5 Prozent des Einkaufspreises ohne zusätzliche Kosten an eine teilnehmende soziale Organisation weiter. Kunden können dabei selbst wählen, welche soziale Einrichtung sie aus tausenden auswählen möchten.

Quelle: Amazon GmbH