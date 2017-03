Apps verlieren 80 % der Nutzer in den ersten drei Tagen

Wir hatten ja schon gezeigt, dass App Nutzer ungeduldig, fehlerintolerant, anspruchsvoll und auch noch müde sind und was App Verantwortliche dagegen tun können, dass Nutzer die Apps nicht herunter laden oder regelmäßig nutzen.

Nun fragt sich sicher mancher, ob die Bindungsraten (Retention Rates) der eigenen Apps besonders hoch oder niedrig sind. Die gleiche Frage lässt sich für die Absprungraten ebenso anders herum formulieren.

Andrew Chen hat gemeinsam mit Quettra einmal erhoben, wie es sich mit den Bindungsraten so verhält. Die erschreckende Erkenntnis: Durchschnittlich verliert eine Android App innerhalb der ersten drei Tage 77 Prozent ihrer täglichen Nutzer (Daily Active Users – DAU). Bäm!

Nach 30 Tagen sind 90 Prozent futsch, nach 90 Tagen 95 Prozent. Um es noch drastischer zu formulieren: Eine App verliert innerhalb weniger Monate fast seine gesamten täglichen Nutzer (DAU).

Es wundert daher wenig, dass bei rund zwei Millionen Apps im Google Play Store nur wenige Tausend dauerhaft erfolgreich sind. Wer diese „Nutzer-Flucht“ schon selbst erlebt hat, befindet sich also in guter Gesellschaft.

Bevor nun zu große Aufregung entsteht. Hier geht es um die Nutzer, die die App täglich nutzen. Nicht jede App hat ein solches Nutzungsszenario und so ist ein differenzierterer Blick notwendig.

Ankit Jain, der die Daten mit Andrew Chen erhoben hat dazu:

Users try out a lot of apps but decide which ones they want to ‘stop using’ within the first 3-7 days. For ‘decent’ apps, the majority of users retained for 7 days stick around much longer. The key to success is to get the users hooked during that critical first 3-7 day period.