5 Tipps: So können Sie Online-Spiele sicher nutzen



Bunte Online-Spiele auf dem Handy oder Tablet vertreiben die Langeweile von Jung und Alt. Doch wie umgeht man Probleme wie versteckte Kosten oder Datenmissbrauch? Darauf sollten Gamer dringend achten, wenn sie Online-Spiele sicher nutzen wollen.



1. Nutzen Sie seriöse Quellen für Online-Spiele



Laden Sie Online-Spiele nie unbedacht herunter. Auch auf einer offiziellen Herstellerseite oder im App-Store sollten Sie vorsichtig sein. Lesen Sie daher vor dem Download die Bewertungen vorheriger Nutzer durch und recherchieren Sie kurz im Netz, ob die App oder das Spiel als sicher gelten. Bei der Nutzung illegal heruntergeladener Spiele bestehen über die Verletzung von Urheberrechten hinaus auch Gefahren durch Schadprogramme.



2. Überprüfen Sie die Datensicherheit



Bevor Sie Online-Games nutzen können, ist meist eine Registrierung nötig, bei der persönliche Daten abgefragt werden. Geben Sie dort so wenig Informationen wie möglich an. Richten Sie für solche Zwecke am besten eine extra E-Mail-Adresse ein und verwenden Sie für den Benutzernamen ein Pseudonym.



Lesen Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Datenschutzbestimmungen der Spiele nach, wofür Ihre Daten genutzt werden. Dort erfahren Sie, ob Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden und ob Sie beispielsweise mit nerviger Werbung im E-Mail-Postfach rechnen müssen. Verwenden Sie irgendwann das Spiel nicht mehr, sollten Sie Ihren Account löschen, damit so auch Ihre Daten gelöscht werden.



3. Verschaffen Sie sich Überblick über Kosten



Das attraktive an den meisten Online-Spielen ist unter anderem, dass Sie kostenlos sind. Jedoch gibt es verschiedene zahlungspflichtige Angebote, durch die man sich im Spiel Vorteile verschaffen kann.



Viele Spiele bieten auch kostenpflichtige Upgrades an, um nervigen Unterbrechungen durch Werbung zu entgehen. Um intransparente oder versehentliche Käufe zu verhindern, sollten Sie besser keine Kreditkartendaten eingeben oder vorbeugend eine Passwort-Sperre für Zahlungen einrichten.



4. Grenzen Sie die Zugriffsrechte ein



Überprüfen Sie die angeforderten und voreingestellten Zugriffsrechte. Im Normalfall ist der Zugriff auf Ihre Kamera oder das Adressbuch nicht für die Nutzung der Online-Spiels erforderlich. Auch müssen Sie Ihre Profile in Sozialen Netzwerken nicht mit dem Online-Spiel verbinden. Seien Sie bei diesen Angaben also lieber etwas kritischer, wenn Sie Online-Spiele sicher nutzen möchten.



5. Achten Sie auf die Sicherheit Ihrer Geräte



Installieren Sie regelmäßig Sicherheitsupdates auf Ihrem Smartphone, PC, Laptop oder Tablet und halten Sie das Betriebssystem aktuell. So sorgen Sie dafür, dass Sicherheitslücken oder Schwachstellen für Sie nicht zur Gefahr werden.



Auch eine aktive Firewall gehört zu den Grundregeln, um Cyberkriminelle von Ihren Daten fernzuhalten. Öffnen Sie zudem nie Anhänge aus E-Mails von unbekannten Anbietern und geben Sie nie ohne vorherige Prüfung Login-Daten weiter.

Quelle: Trusted Shops