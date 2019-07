Our Job To Be Done: Kreativität und Technologie (Ina Behrendt)

Kreativität und Technologie wurden lange Zeit in unterschiedlichen Unternehmensbereichen verantwortet und gesteuert. Was es für ein gesundes Zusammenspiel braucht, erklärt Ina Behrendt von der Miami Ad School Europe.



Netflix macht es vor, mit einem subtilen und überraschenden Beispiel. Der Streaming-Dienst setzte – fast unbemerkt – hochgradig personalisierte Vorschaubilder für die erfolgreiche Serie „Stranger Things“ ein. Künstliche Intelligenz wertete dabei die Vorlieben und Gewohnheiten des jeweiligen Nutzers aus und zeigte ein dazu passendes Bild. Ist eine Gegenüberstellung von „Kreativität“ und „Technologie“ also wirklich noch zeitgemäß? Haben sich bei genauem Hinschauen die beiden Bereiche nicht jeher gegenseitig ergänzt und befruchtet?

Ina Behrendt ist Managing Director Digital der Miami Ad School Europe. Ihre Karriere führte sie von namhaften Agenturen wie Jung von Matt, R/GA und Razorfish zur Miami Ad School, die sich selbst als

„The International Institute of Creative Innovations“

definiert. Neben ihrer Tätigkeit bei der Miami Ad School Europe mit Sitz in Hamburg ist Behrendt Co-Founder der „Women in Tech Initiativ“ in Sydney. Sie gibt Workshops und Vorlesungen zum Thema Creative Leadership, in denen sie zeigt, wie und wo Innovation nachhaltig eingesetzt und gefördert werden können.

Dieser Podcast behandelt folgende Fragen:

Ist es noch zeitgemäß, Kreativität und Technologie in Unternehmen als separate Einheiten zu verstehen? Welche Rahmenbedingungen gilt es für Entscheider für ein zeitgemäßes Zusammenspiel zu beachten?

Welche neuen Berufe entstehen in diesem Zusammenhang?