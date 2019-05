Luna Cycles stellt sein Super-Stealth 400-W E-Bike vor

E-Bikes besitzen mehr und mehr das Potential, Autos von der Straße zu verdrängen. Leider sind sie in der Regel teuer, schwer und für manch einen unhandlich. Aber die Dinge verbessern sich definitiv. Ein Beispiel ist Lunas neues E-Bike Fixed Stealth.



Es ist ein 400-Watt-Middrive-Bike mit einer dreistufigen, innenverzahnten Shimano-Hinterradnabe.



Das Highlight ist natürlich der Stealth-Effekt. Die Batterien werden in dem legierten Unterrohr gelagert, einem Zylinder, der nicht dicker aussieht, als wenn er nichts darin hätte, und die gesamte Verkabelung wird in den Rohren verlegt, so dass der Stealth-Effekt großartig ist. Nur von der linken Seite aus kann man einen Motor wirklich sehen.



Mit 17,7 kg ist es auch für ein Elektrofahrrad leicht, und es läuft auf dünnen mit 700x35C Kenda-Reifen.



Das Fahrrad kostet rund 1570 Euro (1750 US-Dollar). Das ist ein ziemlich beeindruckender Preis für ein brandneues Elektrofahrrad, vor allem von einer etablierten Qualitätsmarke.



Quelle: Luna Cycles