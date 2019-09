Our Job To Be Done: Karriere. Familie. Frau

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Beruf und Familie insbesondere für Frauen nur im Einzelfall vereinbar. Während der Mann als Haupternährer der Familie arbeiten ging, kümmerte sich die Frau Zuhause um den Haushalt und um den Nachwuchs. Auch wenn sich die Zeiten mit durch flexible Arbeitszeit-Modelle, Betriebskindergärten und „Väter in Elternzeit“ gewandelt haben– ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch immer kein Kinderspiel. Es gibt sogar Kritiker, die behaupten es sei beschönigend von einer Vereinbarkeit Familie und Beruf zu sprechen, schließlich könne es diese gar nicht geben. Was aber hilft Frauen wirklich weiter die Herausforderungen Ihrer Berufs- und Familienplanung gesund zu meistern? Wie können Arbeitgeber, Kollegen, Partner und Freunde dabei unterstützen?

Natascha Zeljko ist Co-Founderin und Chefredakteurin von FemaleOneZero, einer Editorial Webseite, die sich mit Themen wie Diversity, Digitalisierung und female Empowerment beschäftigt. Davor arbeitete sie 13 Jahre lang bei der Frauenzeitschrift „myself“, zuletzt als stellvertretende Chefredakteurin. Als Kind hat sie die Stadtbücherei leergelesen, heute das Internet (bevorzugt Twitter).

Dieser Podcast behandelt folgende Fragen:

– Mit welchen Herausforderungen werden Frauen auf Ihrem Lebensweg konfrontiert, um Berufs- und Familienplanung unter einen Hut zu bekommen?

In wie fern sind Karriere und Familie überhaupt vereinbar?

– Welche Art von Dialog kann Frauen dabei unterstützen Berufs- und Familienplanung gesund unter einen Hut zu bringen? Vom Arbeitgeber? Von Berufskollegen? Vom Partner? Von Freunden?

– Wie können sich Frauen und Männer selbst organisieren, um sich bei solchen Herausforderungen zu unterstützen?