Mobile Trendreports: Wir öffnen unser Archiv

Im September 2014 haben wir, gemeinsam mit Trendone, begonnen, Mobile Trendreports heraus zu geben. Bis heute sind es zehn Ausgaben geworden, doch nun ist leider Schluss. Wir werden keine weiteren Ausgaben mehr erstellen.

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, unser Archiv mit insgesamt 100 Mobile Trends für alle zu öffnen. Bisher standen unsere Trendreports exklusiv unseren Newsletter-Abonnent*innen zum kostenfreien Download zur Verfügung.

100 Micro-Trends herunter ladbar

Ab heute stehen alle bisherigen Mobile Trendreports für unsere Leser*innen kostenfrei und ohne Angabe von Daten auch jenseits eines Newsletter-Abos zum Download bereit.

Auf der Download-Seite findet Ihr die Mobile Trendreports in absteigender Reihenfolge, also den neuesten ganz oben. Zu jedem haben wir ein Inhaltsverzeichnis hinzu gefügt, damit Ihr wisst, was Euch in der jeweiligen Ausgabe erwartet.

Sicherlich sind nicht mehr alle Trends noch brand-aktuell. Aber es macht auch Spaß zu schauen, was wir 2014 für einen Trend gehalten haben und dann einmal zu überlegen, was daraus wurde.

Daher denken wir, dass dieses Archiv nach wie vor lohnenswert ist und freuen uns auf Euer Feedback, gern hier in den Kommentaren oder auf unseren Social Media Kanälen.

Ein Dankeschön?

Eine Bitte haben wir noch: Gebt uns doch ein kleines Dankeschön, indem Ihr uns und/oder das Trendreport-Archiv weiter empfehlt. Damit helft Ihr uns sehr, auch zukünftig für Euch gute und kostenfreie Inhalte zur Verfügung stellen zu können.

Hier kommt Ihr zum Archiv unserer Mobile Trendreports.