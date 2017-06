Mary Meeker Internet Trends Report 2017

Es gibt alljährliche, wunderbare Traditionen. Auch für uns Bewohner von Digitalien. Und zu diesen Traditionen gehört auf jeden Fall der Internet Trends Report von Mary Meeker, Partnerin bei Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB).

Wir haben Meekers jährlichen Report in unsere 22 besten Quellen für Mobile Studien aufgenommen.

Auch in diesem Jahr brennt Meeker auf 355 Slides ein Feuerwerk an Daten, Fakten und Einschätzungen ab, so dass es schwer ist, eine Zusammenfassung zu geben. Ein paar Punkte sind mir aber aufgefallen:

Das globale Wachstum beim Smartphone-Absatz verlangsamt sich. Es sind „nur“ noch drei Prozent, erheblich weniger als im Vorjahr mit zehn Prozent.

Voice übernimmt immer mehr Anteile an der Suche. Schon 20 Prozent aller Suchanfragen wurden 2016 per Sprache vorgenommen. Die Genauigkeit hat sich auf 95 Prozent verbessert.

China ist und bleibt „The Place to Watch“. Von hier kommen weiterhin innovative Konzepte und Produkte, getragen von einem ungebrochen riesigen Wachstum, gerade in Mobile.

In den USA ist das Mobile Advertising mittlerweile größer als das Online(Desktop) Advertising.

Weltweit wurden 2016 rund 100 Milliarden Dollar mit Games umgesetzt.

Sicherlich ist in dem Foliensatz für jeden etwas Interessantes dabei. Und wer sich für die vorherigen Reports interessiert, findet diese natürlich hier auf mobile zeitgeist. Oder Ihr schaut einmal in unsere Mobile Executive Trendreports, die wir zum kostenfreien Download anbieten.