Our Job To Be Done: Teil des Ganzen (Marcus Raitner)

Marcus Raitner ist Agile Transformation Agent bei der BMW Group. Für ihn ist Führung ist zunächst eine Frage der eigenen Haltung und des zugrunde liegenden Menschenbildes: „Ich glaube an die intrinsische Motivation aller Menschen und verstehe es als meine Aufgabe, Rahmenbedingungen und Kultur so zu gestalten, dass diese Motivation wirksam werden kann.“

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Herausforderungen denen Unternehmen sich in der Digitalen Transformation stellen müssen und den parallel entstehenden Gestaltungsmöglichkeiten für den Einzelnen? Wie kann es gelingen diese beiden Dynamiken bewusst füreinander zu nutzen?

Johannes Ceh unterstützt Unternehmen, Digitalisierung an Kunden und Mitarbeitern auszurichten. Er ist Keynote-Speaker und Berater für neue Formen der Zusammenarbeit und digitale Verantwortung. Nach Jahren bei Sport1, SKY, Springer & Jacoby, BMW, Daimler, JungvonMatt und Ogilvy schreibt er aktuell an einem Buch zum „Zeitalter des Kunden“ und dem damit verbundenen Wandel in Unternehmen.