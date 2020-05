Apple iOS 13.5 Corona Update – Die totale Überwachung?

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Apple das iOS 13.5 Update auf den Markt geschleudert, welches eine Schnittstelle zu den bisher existierenden Tracing-Apps darstellen soll. Neben der API liefert Apple hiermit ebenfalls Neuerungen für Face-ID und Facetime. Fans vom Kontaktlosen Bezahlen haben hier immer noch keine Voll-Maske-Lösung aber zumindest poppt die PIN-Eingabe-Möglichkeit nun schneller auf.

Im Netz kursieren diverse hysterische Postings und werden fleißig geteilt:

Was steckt nun wirklich dahinter. Werden wir mit diesem Update wirklich überwacht, so wie es hier dargestellt wird?

In den Einstellungen unter Datenschutz findet man unter „Health“ die neue Option „Covid-19-Kontaktprotokoll“, welche standardmäßig deaktiviert ist – nicht so, wie auf dem Posting oben behauptet von vorne herein aktiviert. Aktivieren lässt sich diese nur, wenn eine autorisierte App dafür aktiviert ist.

Apple sagt, das iPhone würde Bluetooth nutzen und im Umkreis zufällig erzeugte IDs versenden und IDs von Geräten anderer Nutzer sammeln. Somit könne man anonym nachvollziehen, wer mit wem Kontakt hatte. Nach 14 Tagen sollen die IDs automatisch gelöscht werden. Auswertung und Benachrichtigung im Corona-Fall sollen aber über die nationalen Tracing-Apps geschehen.