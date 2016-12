Interaktives Tool: Was kostet eine App?

Was kostet eine App? Diese Frage tritt immer wieder auf und lässt sich sehr gut mit einer Gegenfrage beantworten: „Was kostet ein Auto?“ Eben. Apps können von wenig bis sehr viel kosten, genau so wie Autos.

Alle Jahre wieder tauchen auch Schätzungen dazu auf. So ermittelte iBusiness schon 2011 (2013 wiederholt), dass eine App zwischen 760 und 520.000 Euro kosten kann. Trotz der vorgenommenen Differenzierung in einfache, durchschnittliche und komplexe Apps nicht wirklich hilfreich, wenn man sein eigenes Projekt einschätzen möchte.

Die kanadische Vermittlungsagentur für Entwickler und Designer Crew hat ein interaktives Tool „How much to make an app“ veröffentlicht, mit dem man sich durch Beantwortung einiger Fragen zur geplanten App einem realistischen Preis recht gut annähern kann.

Schönes Design, einfache Handhabung und brauchbare Einschätzungen der Kosten für die Entwicklung von mobilen Apps, egal ob für iPhone, iPad, iOS universell oder Android machen das Tool nützlich und seine Bedienung macht Spaß. Darüber hinaus ist es ein schlaues Marketing-Instrument für Crew, die eigenen Services geschickt zu promoten. Klug gemacht!