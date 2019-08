Our Job To Be Done – Impact (Xavi Cortadellas und Miguel Machado)

Hier geht es zum Podcast

Unternehmen werden immer schneller mit neuen Wettbewerbern und Innovationen konfrontiert. Wie es gelingen konstruktiv mit dieser Herausforderung umzugehen, erklären Xavi Cortadellas und Miguel Machado von der Digital Beratung Keenfolks

Es ist eine nahezu alltägliche Situation in Firmen: Neue Wettbewerber und Innovationen tauchen am Markt auf, oder eine grosse Geschäftschance. Daraufhin wird eine Strategie entworfen und die besten Mitarbeiter darauf angesetzt die Veränderung voranzutreiben. Veränderung geschieht – jedoch nicht schnell genug oder effektiv genug. Wert geht verloren und zu guter letzt greift man wieder auf alte Mechanismen und Modelle zurück. Dort wo man angefangen hat. Doch warum wiederholt sich diese Situation immer wieder? Warum passieren solche Situationen gefühlt auch immer häufiger in den letzten Jahren? Wie kann ein Unternehmen daraus lernen, konstruktiv mit diesen Situationen umgehen und weiterhin wirkungsvoll am Markt agieren?

Xavi Cortadellas und Miguel Machado sind die Gründer der Digital Beratung THE KEENFOLKS. Das spanische Powerhouse sorgte in den letzten Monaten auf dem Beratungsmarkt für Aufsehen, als sie mit einem vergleichsweise kleinen Team den weltweiten Beratungsauftrag des Pharmaunternehmens Merck erhielten. „Ohne eine Anpassung an die sich fortlaufend ändernden digitale Rahmenbedingungen, werden Unternehmen immer schneller vom Markt verschwinden. Es kommt auf das richtige Digitale Ökosystem an.“

Die Digital Beratung Keenfolks hat Ihre Zentrale in Barcelona und versammelt Mitarbeiter aus Nationen wie Spanien, USA, Brasilien, UK etc. Der Podcast wurde in Barcelona bei einem Mitarbeiter Event auf Englisch aufgenommen.

In diesem Podcast werden folgende Fragen beleuchtet: