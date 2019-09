Evolo Smart, der Schlüsselbund 2.0 – Zutrittskontrolle mal praktisch

Verlorene Schlüssel, Besucher, Personal oder neue Kollegen: Es wird schnell schwierig, den Überblick über die Zutritte zu behalten und Türen konsequent zu sichern. Passend zur digitalen Welt von heute hat dormakaba eine moderne Lösung entwickelt: dormakaba evolo smart ist eine kostenlose App, die eine einfache Schlüsselverwaltung für Privathaushalte oder kleine Unternehmen bietet. Mit dem Smartphone wird festgelegt, wer wann Zugang erhält. Dabei wird kein Programmiergerät, PC oder sonstige Hardware benötigt, um die elektronischen Türkomponenten von dormakaba zu programmieren. Das wird einfach und schnell mit dem Smartphone gemacht. Der Nutzer öffnet die Türen mit seinem Smartphone, einem Ausweis oder einem Schlüsselanhänger. Verlorene Medien können bequem und schnell gelöscht werden.

Zutrittslösung für Kleinunternehmen

Oft werden in Kleinunternehmen mit wenigen Beschäftigten und einer geringen Anzahl Türen nur ein oder zwei Türen für die Mitarbeiterzugänge benötigt. Trotzdem sind auch sie mit den klassischen Herausforderungen der Zutrittskontrolle konfrontiert. Beispielsweise werden neue Mitarbeitende eingestellt, Personen werden temporär engagiert, Personen verlassen das Unternehmen oder Schlüssel gehen verloren. Mit der evolo smart App können Schlüssel und Türen verwaltet werden. Geht ein Zutrittsmedium verloren, wird dieses mit der evolo smart App aus der Tür gelöscht. Neue Zutrittsmedien werden mit dem Smartphone in die App eingescannt (QR-Code), um sie in die Türkomponente einzuprogrammieren. Für den Zutritt mit dem Smartphone kann über die evolo smart App ein virtueller Schlüssel an neue Nutzer gesendet werden. Der Nutzer, beispielsweise ein neuer Mitarbeiter, lädt die DOOR by dormakaba App herunter und bekommt den virtuellen Schlüssel vom evolo smart Besitzer elektronisch zugeschickt – ein physisches Aushändigen eines Zutrittsmediums ist nicht nötig. Zeitlich eingeschränkte Zutritte sind programmierbar. Mit dem Auslesen von Türereignissen kann nachvollzogen werden, wer wann und mit welchem Zutrittsmedium die Tür geöffnet hat.

Zutrittslösung für das private Zuhause

Genauso haben Privatpersonen ein Bedürfnis, ihre Tür flexibel zu programmieren. Es sind viele Situationen im Alltag denkbar. Ein Schlüssel geht verloren, das eigene Kind kommt unverhofft von der Schule nach Hause, der Babysitter sollte mittwochs und an Samstag-Abenden das Haus betreten können: Mit der App ist es kein Problem, neue Ausweise oder virtuelle Schlüssel einzurichten und diese bei Bedarf jederzeit wieder zu löschen. Mit evolo smart werden verlorene Schlüssel einfach ausprogrammiert, der Austausch der Schließzylinder ist nicht nötig.

Die evolo Türkomponenten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: als Digitalzylinder, Kompaktleser, Beschlagslösung oder Schrankschloss. Sie sind standalone-betrieben, das heißt, die Türen funktionieren autonom und unverkabelt – die Komponenten sind über eine Batterie versorgt. Für Außentüren bietet sich ein Digitalzylinder oder der elektronische Beschlag c-lever pro an. Für private Haushalte eignet sich der dormakaba Digitalzylinder besonders, da dieser sehr einfach in der Handhabung und Installation ist.

Weitere Informationen zu evolo smart finden Sie hier.