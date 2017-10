FinTech aus Deutschland (Teil 2): Kreditech

Die FinTech Startup Szene in Deutschland ist gut bevölkert, über 70 Unternehmen sind am Start, wie bereits im einleitendem mz Artikel „Quirlige Startup Landschaft“ dargestellt.

Eine Umfrage auf paymentandbanking.com hat die Firma Kreditech auf den ersten Platz der interessantesten FinTech Startups gehoben. Das Unternehmen vergibt Online-Kredite, ein Viertel der Kunden nutzt mobile Apps dazu. Was steckt sonst noch dahinter?

Gruenderszene.de beschreibt das Startup so:

Das Hamburger Big Data-Startup Kreditech bietet mit seiner proprietären Scoring-Technologie weltweit Online-Finanzdienstleistungen an. Den Kunden wird via Facebook, SMS, Mobile-App oder über die Web-Portale neben Online-Krediten, auch diverse Finanzprodukte, wie Prepaid-Kreditkarten, Ratenkredite und eWallets unter der Marken „Zaimo“ und „Kredito24“ in Polen, Spanien, Russland, Tschechien, Mexiko und Australien angeboten. Sämtliche Länder-Plattformen werden von dem internationalen Team vom Hamburger Hauptsitz aus betrieben. Kreditech wurde im Januar 2012 von Sebastian Diemer und Alexander Graubner-Müller gegründet.

Auf paymentandbanking.com gibt es weitere harte und weiche Fakten zum Unternehmen:

Z. B. lernt man dort, dass jeder Kreditantrag mit 8.000 Datenpunkten bewertet wird, bereits über 290.000 Anträge wurden bis Ende 2013 schon bearbeitet, in der Regel mehr als 1.000 pro Tag. Kreditech ist „made with love in Hamburg“ (laut der eigenen Webseite). Das Unternehmen will noch in 2014 profitabel werden und sucht aktuell eine weitere Finanzierung. Weitere Hard- und Softfacts über Kreditech sind hier zu finden.

