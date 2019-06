Mobiler Fahrrad-Transport: Der Exozox kann bis zu zwei Räder ziehen

Im Zentrum der Konstruktion steht ein traditionell aussehender Gepäckträger – der hinten auf dem Rad aufgebaut wird. Er kann wie jeder andere Gepäckträger verwendet werden, wenn er sich nicht im Fahrradmodus befindet. Sobald es jedoch Zeit zum Abschleppen ist, wird ein zweiter Abschnitt schnell daran befestigt. Dieser Bohrer beinhaltet zwei Vorderradhalterungen.



Der Fahrer steckt einfach die Vorderräder der beiden zu schleppenden Fahrräder in diese Halterungen und befestigt die Räder zusätzlich mit einem Bungee-Seilzug. So fährt man wie ein Abschlepper auf seinem Rad, während die Bikes hinter einem hergezogen werden. Beim Be- und Entladen verhindert ein Kickstand auf der Rückseite des Trägers, dass das Hauptfahrrad umkippt.



Die Exozox kann jetzt für rund 800 € (ca. 912 US$) über diesen Link gekauft werden. Es wird in einem Video auf der Facebook-Seite gezeigt.

Facebook-Video