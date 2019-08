Vereinfachung von Geschäftsprozessen durch mobile Datenerfassung

Die Technik entwickelt sich immer weiter. So ist es auch bei MDE Geräten und Smartphones, mit der passenden Software entstehen für Unternehmen einige Vorteile in den Prozessen. Die Daten werden deutlich schneller bearbeitet, als würden es Mitarbeiter händisch aufbereiten. Außerdem sind die Daten direkt digital gespeichert und müssen nicht manuell in den Computer eingepflegt werden. Durch die Software erhält man auch eine direkte Kontrolle und Fehler verringern sich. So spart das Unternehmen viel Zeit und Geld. COSYS bietet Softwarelösung entlang der kompletten Supply Chain. Die Prozesse sind durch Module frei konfigurierbar. Die mobilen Lösungen werden mittels WebService und ERP-spezifische Importer/Exporter an das jeweilige Warenwirtschaftssystem angebunden.



Produktion (Manufacturing Execution System)

Manufacturing Execution System bildet alle Prozesse in der Produktion ab. Das System wird als die prozessnah, operierende Ebene eines mehrschichtigen Fertigungsmanagementsystems bezeichnet. Es bildet unter anderem Lagerverwaltung, Bauteilrückverfolgung, Kanban, Fertigungsauftrag, Chargenrückverfolgung, Bestandsverwaltung und Direct Part Marking ab.



Warehouse

Durch die Softwarelösung zu Warehouse werden Lagerprozess noch effizienter gestaltet. Das Warehousesystem wird voll auf die Kundenwünsche abgestimmt. Es bildet die Prozesse vom Wareneingang bis zum Warenausgang ab. Die Warehousesoftware bildet unteranderem folgendes ab: Wareneingang, Einlagerung, Umlagerung, Entnahme, Retoure, Kommissionierung und Inventur.



Transport

Die Warenausgänge in Unternehmen nehmen immer weiter zu, daher ist es wichtig auch für den Transport eine passende Lösung zu haben. Die COSYS Software unterstützt Sie mit einem perfekten Transport Management System. Hierbei geht es um die Planung, Steuerung, Kontrolle und Optimierung aller Transportprozesse. Es helfen Module bei der Verladung und Lademittelverwaltung. Auch Cross Docking wird von der Software unterstützt. Durch eine Sendungsverfolgung behalten Sie stets den Überblick, wo sich eine Auslieferung gerade befindet. Und sollte auf der Auslieferung etwas Schaden nehmen steht eine Foto- und Schadensdokumentation zur Verfügung. Weitere Module sind Paket Management, Ablieferscannung und Auslieferung.



Retail Management

Für den Einzelhandel ist die Kundenzufriedenheit sehr wichtig. Durch die Retail Management Software steigern Sie die Kundenzufriedenheit, weil alle Prozesse optimiert werden können. Die Software unterstützt bereits bei der Beschaffung, so dass die Kunden ständig auf das gewünschte Sortiment zurückgreifen können. Die Kundenzufriedenheit kann durch CAPI Befragung überprüft werden. Beim Retail Management stehen außerdem Geburtstagskiste, MHD Kontrolle, Verkaufs Außendienst, Retourenmanagement, Inventory Management, Bestellung Order Online, Kommissionierung, Wareneingang und Umlagerung zur Verfügung.



COSYS WebDesk

In allen mobilen Geschäftsvorgängen werden große Datenmengen erfasst, die anschließend im Backend, dem COSYS WebDesk nachbearbeitet, ausgewertet oder archiviert werden können. Auch die Optimierung der mobilen Datenerfassung ist via WebDesk möglich. Die Installation des WebDesk ist lokal, als auch serverbasiert möglich, die Verwaltung eines Unternehmensstandortes ist ebenso möglich wie die Verwaltung von mehreren Standorten.

Quelle: cosys.de