Adrian Neumann: Datensicherung ist wichtig, aber für viele User zu umständlich

Anlässlich des letzten World Backup Day am 31. März hat das Hamburger Marktforschungsinstitut EARSandEYES auf die Wichtigkeit von Datensicherung hingewiesen und dafür 1.000 in Deutschland lebende Personen bevölkerungsrepräsentativ zu ihren Speichergewohnheiten befragt. Das Ergebnis der Studie lässt sich hier einsehen. Im Interview mit mobile zeitgeist erklärt Adrian Neumann, Marketing & Communication bei EARSandEYES, weshalb so viele Nutzer der Datensicherung so wenig Bedeutung beimessen.

mz: Woran liegt es, dass Smartphone, PC- und Notebook-User der regelmäßigen Datensicherung so wenig Beachtung schenken?

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Datensicherung von vielen als umständlich wahrgenommen wird. Jeder zweite Nutzer, der in den letzten zwölf Monaten kein Backup vorgenommen hat, stimmt dem in unserer Befragung zu. Auch deutlich mehr als ein Drittel der Nutzer, die ihre Daten lediglich ein- bis zweimal gesichert haben, empfinden Backups als aufwändig. Auf der anderen Seite widersprechen die gewissenhaftesten Datensicherer dieser These mit großer Mehrheit. Es lässt sich also ein Zusammenhang vermuten zwischen dem Kenntnis- bzw. Fähigkeitsgrad der Nutzer bezüglich der verfügbaren Technologie und der Bereitschaft, seine wichtigen Daten regelmäßig zu sichern.