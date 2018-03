Buch gewinnen: WLAN und Recht – Aufbau und Betrieb von Internet-Hotspots

Auch in Deutschland sind immer mehr frei zugängliche WLANs verfügbar. Für viele und nicht nur die Mobile Worker unverzichtbare Oasen des kostenfreien Netzempfangs.

Doch verunsichert die deutsche Rechtsprechung die Betreiber öffentlicher WLAN-Hotspots. Begriffe wie die Störerhaftung und die Tatsache, das es sich hier um Richterrecht handelt tragen nicht unbedingt zur Klar- und Sicherheit bei.

Dr. Reto Mantz, Richter am Landgericht Frankfurt und Dr. Thomas Sassenberg, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht haben sich daher mit ihrem Buch „WLAN und Recht“ dieses Themas angenommen. In ihrem in der letzten Woche im Erich Schmidt Verlag erschienenen Werk stellen sie die beim Aufbau und Betrieb von WLAN-Hotspots entstehenden Rechtsfragen praxisnah anhand der typischen Betreibermodelle dar und zeigen Lösungen auf. Checklisten helfen nicht nur beim Aufbau entsprechender Hotspots, sondern können auch zur Compliance-Prüfung bei bereits bestehenden Lösungen eingesetzt werden.

Das Buch gibt es natürlich auch bei amazon: WLAN und Recht: Aufbau und Betrieb von Internet-Hotspots

Die Autoren haben zu ihrem Buch auch ein Interview gegeben: Offene WLANs: Ein Dienst an der Öffentlichkeit

Bild: Maria Sbytova, Shutterstock