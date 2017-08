[Vortrag] Wie kommunizieren wir in Zeiten von Smartphone & Co.

Ich habe kürzlich einen kurzen Vortrag im Rahmen eines geschlossenen Kundenevents gehalten. Es ging um einen knackigen Einstieg in unsere sich verändernde Kommunikation und welche Ansätze es für Chatbots gibt: Wie kommunizieren wir in Zeiten von Smartphone & Co.

Wie immer sind meine Slides nur bedingt aussagekräftig, da sich das Meiste bei mir doch eher auf der Tonspur abspielt. Daher fehlen natürlich in den Folien wichtige Informationen und „Exkursionen“ in die mobile Welt, die man nur erfährt, wenn man mich live in einem Vortrag erlebt.

Doch nun zu dem Slidedeck, in dem es um Lebenswelten, Kommunikation, Chatbots (Beispiele North Face, KLM, Facebook Forschungslabor) und die Frage, ob wir auf dem Weg zur „Mensch-Maschine“ sind, geht. Wie immer kann man meine Slides auch herunter laden und weiter verwenden (CC-Lizenz). Ich freue mich natürlich über Feedback. Viel Spaß wünsche ich!