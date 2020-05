TikTok geht durch die Decke – beliebteste Apps 2020 im Q1

Mal Hand aufs Herz: wer hat seit der Pandemie zur allgemeinen Belustigung und um die Zeit etwas totzuschlagen, die ein oder andere Spiele App auf seinem Smartphone installiert? Mobile Apps haben seit der Pandemie sehr viel Aufwind erhalten. Aber auch Apps für Lieferdienste und Business explodieren derzeit.

Eine weltweite Studie des Unternehmens Adjust hat das Nutzerverhalten in 32.000 Apps in einer Studie für das erste Quartal 2020 analysiert und kommt zu diesem nicht wirklich überraschendem Ergebnis. Bei Gaming Apps ging die Downloadrate um 132 Prozent auf 45 Millionen pro Woche fast durch die Decke im Vergleich zum Vorjahr derselben Woche. Im gesamten Quartal beläuft sich der Ansteigt auf 75 Prozent zu 2019. Im Vergleich dazu stieg der Bereich Entertainment nur um 55 Prozent.

Dadurch, dass viele Arbeitnehmer sich derzeit im Homeoffice tummeln, verdoppelte sich die Nutzung von Business Apps, wie beispielsweise Slack oder Microsoft Software Teams, zum Vorjahr auf 105 Prozent.

App Gewinner Q1 2020

Der eindeutige Download-Champion im ersten Quartal ist die Non-Gaming-App TikTok noch vor WhatsApp, Facebook und Instagram. Im Februar knackte die Kurzvideo-App des Startups Bytedance mit rund 113 Millionen Downloads den Weltrekord der meisten Downloads pro Monat. Damit ist TikTok mit einer Milliarde aktiven Nutzern in nur drei Jahren so schnell wie kein anderes Social Network zuvor gewachsen. Youtube, Facebook und Instagram müssen sich daher warm anziehen und weitere Geschütze auffahren. Sie benötigten im Schnitt 6 bis 8 Jahre um so erfolgreich zu sein.

Bild: online.marketing.de