„Die Möhre für den Esel“: Swobbee wird Ladepartner von Donkey Republic

Nachdem Donkey Republic kürzlich in Berlin die ersten 100 E-Bikes in seine Flotte https://www.pressebox.de/pressemitteilung/donkey-republic-admin-aps/Donkey-Republic-erweitert-sein-Portfolio-um-E-Bikes/boxid/959853 aufgenommen hat, hat der Kopenhagener Bike-Sharer nun einen weiteren wichtigen Schritt zur Konsolidierung seiner E-Bike-Flotte getan: durch die Kooperation mit dem Berliner Battery-as-a-Service-Provider (BaaS) Swobbee ist fortan sichergestellt, dass die orangenen Elektroräder von Donkey stets ausreichend Saft für eine Tour durch die Hauptstadt haben.



Die Koordination sowie die fach- und sachgerechte Durchführung des Ladens von Akkus einer größeren Sharingflotte von Elektrofahrzeugen ist eine anspruchsvolle Angelegenheit. Mit ihrem Know-how als BaaS-Provider unterstützen die Batteriespezialisten von Swobbee Donkey Republic beim Laden ihrer Akkus und helfen so mit, einen reibungslosen Sharingablauf zu gewährleisten.



„Seit Anfang Juni können unsere Kunden in Berlin auch E-Bikes mieten. Wir haben uns bewusst für Berlin als Standort für die Pilotphase entschieden und wissen jetzt warum: Die Resonanz ist überwältigend, unsere Kunden in Berlin lieben die E-Bikes. Wir freuen uns, dass Swobbee uns mit seiner Erfahrung dabei unterstützt, die nachhaltige Mobilität in Berlin auszubauen und zu festigen und unseren Kunden zuverlässige Mobilitätserlebnisse zu bieten“, so Donkey Republic’s CMO Tobias Dara Kankelborg.



Thomas Duscha, Business Development Manager beim Berliner Akkuspezialisten GreenPack, der hinter der Marke Swobee steht, fügt hinzu: „Eine nachhaltige, zukunftsfähige Mobilität braucht auch eine nachhaltige, zukunftsfähige Energieinfrastruktur. Als Deutschlands führender Battery-as-a-Service-Provider unterstützen wir unsere Kunden in allen Fragen rund um die optimale Energieversorgung von Elektroleichtfahrzeugen und Micromobility-Anwendungen. Wir freuen uns insbesondere darauf, mit Donkey Republic zusammenzuarbeiten, da ihr ganzheitlicher, ressourcenschonender Ansatz ein Vorbild für die Sharingbranche ist.“

Quelle: Donkey Republic