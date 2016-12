NOAH Berlin 2015: Gratis Tickets

Update: Danke an alle, die mit gemacht haben. Die beiden Tickets sind weg. Wir sehen uns auf der NOAH15.

Am 09.& 10.Juni 2015 im Tempodrom in Berlin eröffnet die internationale Marketing-Konferenz #NOAH15 in Berlin (in Kooperation und Co-Hosting mit AxelSpringer und NOAH-Advisors) seine Pforten und wir freuen uns, als Media Partner mit dabei zu sein.

Die Konferenz lockt mit vielen namenhaften Unternehmen (siehe auch NOAH Berin 15 – Selected Attendee list), spannenden Vorträgen vielversprechender Speaker, Marketing Workshops und einem geballten Programm. Der NOAH Trailer zeigt einen Einblick. Selbst beschreibt sich das Konferenzformat wie folgt: „The NOAH Conference is the preeminent European event where Internet CEOs, executives and investors gain deep insights into the latest proven concepts, network with senior executives and establish new business relationships.“

Die NOAH Berlin 2015 lockt selbst Mr. Eric Schmidt

Mit Vorfreude wird am 2.Konferenztag (10.6.15) die Keynote von Google-Titan Eric Schmidt erwartet, der sich ebenfalls zur NOAH Berlin angemeldet hat. Auch weitere mächtige CEOs und Digitalhelden lassen sich das Event in der deutschen Hauptstadt, das sonst immer nach London lädt, nicht nehmen; so z.B. auch Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner und Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer. Die Berliner NOAH ist insbesondere auf sogenannte Digital Challenger ausgerichtet und stellt, statt StartUps, primär etablierte Unternehmen in den Vordergrund, die bereits im digitalen Marketing Erfolgsgeschichten feiern und erzählen können.

Welt.de beschreibt die NOAH als eine besondere und etwas andere Konferenz als die sonstigen Digitaltreffen und zitiert den WallStreet Journal-Journalisten Ben Rooney, als er die Veranstaltung 2010 erstmals besuchte. „Meist sei er der einzige Mensch mit Anzug und Krawatte auf solchen Veranstaltungen, schrieb er damals – hier sei das anders: ‚Das ist der Auftritt der Money Men.'“

2 GRATIS TICKETS FÜR NOAH BERLIN 2015 BEI UNS

Der Teilnehmerkreis der NOAH ist exklusiv und eine Teilnahmemöglichkeit wird normalerweise nur auf Basis einer Einladungsanfrage und -bestätigung der Konferenzorganisation genehmigt.

Oder einfach ein glücklicher mobile zeitgeist Leser bei uns sein! :)

Als Media Partner haben wir 2 Tickets FOR FREE für euch in der Tombola! First come, first serve!

Meldet euch einfach per mail bei unser Autorin und Vorort-Repräsentantin Lilian Güntsche unter email: lilianguentsche@mobile-zeitgeist.com . Mit etwas Glück seid ihr bei NOAH Berlin* dabei!

Sollte es mit unser Tombola nicht klappen, so kann man sich des weiteren für Tickets auch unter www.noah-conference.com bewerben. Bis nächste Woche in Berlin… und jetzt schnell teilnehmen!

*nur so lange der Vorrat reicht

More about NOAH

The NOAH London Conference is the preeminent European event where Internet CEOs, executives and investors gain deep insights into the latest proven concepts, network with senior executives and establish new business relationships.

NOAH’s goal is to create a marketplace for the European Internet ecosystem to discuss key trends, generate business and facilitate investment transactions. Over the past 5 years numerous high-profile speakers presented at NOAH, including over 100 CEOs.

The NOAH Conference was founded in 2009 by Marco Rodzynek and is organised by the NOAH Advisors team with sponsorship from some of the world’s leading financial investors.

