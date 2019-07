Our Job To Be Done – Halt und Orientierung (Frank Schneider)

Der Podcast wurde im März 2019 auf dem Next Act Event ( https://nextact.site/ ) aufgenommen.

„Die digitale Transformation nimmt unsere Gesellschaft in die Verantwortung und stellt die Weichen für unser zukünftiges Zusammenleben. Fragestellungen rund um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Gleichberechtigung können nur mit Awareness und Engagement zum allseitigen Vorteil genutzt werden.“

Aktuell bereiten sie die Businesskonferenz D:PULSE vor, welche am 21. August ( https://dpulse.ch/ ) in Zürich internationale Top-Entscheider, innovative Unternehmen zur Reflexion gesellschaftlich relevanter Themen rund um digital basierte Veränderungsprozessen zusammenbringt.

Unternehmen stellen sich zunehmend die Sinnfrage. Doch braucht jeder Schokoriegel Purpose und hilft dies tatsächlich Menschen bei ihren Herausforderungen weiter? Welchen Halt und Orientierung können Unternehmen und Marken in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels wirklich Menschen geben?

Dmexco Gründer Frank Schneider erklärt im Dialog mit Johannes Ceh , welchen Halt und Orientierung können Unternehmen und Marken in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels bieten.

Johannes Ceh unterstützt Unternehmen, Digitalisierung an Kunden und Mitarbeitern auszurichten. Er ist Keynote-Speaker und Berater für neue Formen der Zusammenarbeit und digitale Verantwortung. Nach Jahren bei Sport1, SKY, Springer & Jacoby, BMW, Daimler, JungvonMatt und Ogilvy schreibt er aktuell an einem Buch zum „Zeitalter des Kunden“ und dem damit verbundenen Wandel in Unternehmen.