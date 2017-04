Es geht los! Die X-CHANGE #1

Mit dem Format X-CHANGE möchte ich einen offenen Raum für den persönlichen Austausch schaffen, jenseits von Konferenzen, Vorträgen, Barcamps und Podiumsdiskussionen.

Unabhängig von bestimmten Branchen, Buzzwords oder technologischen Konzepten soll die X-CHANGE ein kleines und feines Treffen kluger Köpfe sein, die ebenso viel in ein solches Event hinein geben wie mit nehmen möchten. Die Themen werden immer die Digitalisierung betreffen, aber diese aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.

Es geht, neben dem Fachlichen, um den persönlichen Kontakt in einer inspirierenden Umgebung und den fundiert, fachlichen Austausch in kleinem Kreis und lockerer Atmosphäre.

Und nicht zuletzt ist die X-CHANGE immer eine Gelegenheit die Köpfe hinter mobile zeitgeist, ZUKUNFT DES EINKAUFENS, IMPULSAGENTEN, POPAI Verband, gmvteam und dem denkubator kennen zu lernen.

Wie läuft es ab?

Wir treffen uns am 4. Mai 2017 von 10 bis 12 Uhr im denkubator in Düsseldorf. Dort wartet ein etwas späteres Frühstück und wir starten gleich mit einem kurzen Impulsvortrag von Heike Scholz, Co-Founder von ZUKUNFT DES EINKAUFENS, der in das Tages-Thema einführt. Im Anschluss daran ist für alle genügend Zeit für Diskussionen, Erfahrungsaustausch und Networking.

Die Themen der X-CHANGE sollen immer allen Teilnehmern sowohl Inspiration als auch Chancen für den fachlichen Input bieten. Wir sind immer für Vorschläge zu Themen dankbar. Auch freuen wir uns über jede(n), die/der gern den Impulsvortrag halten möchte. Sprecht mich einfach an: mail@heike-scholz.de

Die X-CHANGE #1

Bei unserer ersten Ausgabe werde ich die von Jeff Bezos, CEO von Amazon, kürzlich aufgestellten Thesen zu den zentralen Erfolgsfaktoren für Unternehmen vorstellen:

Kundenzentriertheit

Stellvertreter-Falle vermeiden

Relevante Trends schnell annehmen und umsetzen

Schnelle Management-Entscheidungen

Danach möchten wir gemeinsam diskutieren, ob dies ausreicht, welche Faktoren noch eine Rolle spielen, was Unternehmen bremst und wie diese Bremsen abgebaut werden können.

Also keine langen Reden, Vorträge oder Monologe, sondern Dialog, Gedanken- und Erfahrungsaustausch in lockerer Atmosphäre bei einem gemeinsamen Frühstück.

Anmeldung

Natürlich ist jede(r) willkommen. Da wir räumlich beschränkt sind und der angestrebte Austausch besser in kleineren Gruppen funktioniert, möchten wir die Teilnehmerzahl auf maximal 20 Personen begrenzen.

Meldet Euch bitte per Mail an. Wer zuerst kommt mahlt bekanntlich zuerst. Wir werden die Zusagen also nach dem Eingang Eurer Anmeldung und Bezahlung vornehmen. Die Zahl der Plätze ist beschränkt, daher empfiehlt sich frühes Anmelden. Mail bitte an Heike: mail@heike-scholz.de

Wenn Ihr Euch angemeldet habt, überweist doch bitte noch 10 Euro zzgl. MwSt. als Kostenbeitrag. Herzlichen Dank.

Hier geht es zum Ticket

Warum kostet es Geld?

Die Vielzahl der heute angebotenen (kostenfreien) Events hat die No-Show-Quote stark ansteigen lassen. Viele melden sich an, erscheinen aber nicht. Das wäre für unser eher intimes Treffen sehr schade. Daher möchten wir mit einem kleinen Kostenbeitrag dafür sorgen, dass wir ein volles Haus bekommen und alle einen tollen Austausch erfahren können.

Darüber hinaus gibt es noch ein leckeres Frühstück mit Kaffee, Tee, Kaltgetränken, belegten Brötchen und Obst.

