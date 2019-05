Interaktive Datenvisualisierung: Wie Wissenschaft und Unternehmen profitieren können

Interaktive Datenvisualisierung in Wissenschaft und Unternehmenspraxis

Tageskonferenz mit Vorträgen, Diskussionen und Workshops an der Hochschule Rhein-Waal

Interaktive Visualisierungen spielen in Wissenschaft und Praxis eine zunehmend wichtige Rolle. Neben der Analyse und Darstellung von Unternehmensdaten gewinnen auch Visualisierungen und Animationen unter Einsatz von Virtual und Augmented Reality Technologien in Unternehmen und Wissenschaft immer mehr an Bedeutung – so etwa bei der Planung von Industrieanlagen, in der Architektur, bei der Darstellung naturwissenschaftlicher Prozesse oder im Zuge des kollaborativen Arbeitens.



Die Tageskonferenz „VISUALIZE“ der Hochschule Rhein-Waal greift dieses interdisziplinäre Themenfeld auf. Mit Unterstützung des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V. werden dazu von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis Vorträge gehalten sowie Workshops gestaltet. Sie bieten die Möglichkeit, kreative Visualisierungsideen zu entwickeln. In den Workshops können unter professioneller Anleitung verschiedene Visualisierungsmethoden sowie die praktische Anwendung moderner und nützlicher Werkzeuge in den Bereichen Business Intelligence (Qlik Sense), Maschinelles Lernen, Houdini und D3.js ausprobiert und erlernt werden. Anwenderinnen und Anwender aus der Praxis sowie Studierende können ihre Methodenkenntnisse erweitern, Entscheiderinnen und Entscheider können sich über aktuelle Trends insbesondere hinsichtlich Möglichkeiten und Grenzen informieren.



Die Veranstaltung findet am 4. Juni 2019 von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Campus Kamp-Lintfort an der Hochschule Rhein-Waal, Friedrich-Heinrich-Allee 25, im Hörsaalzentrum und den Laboren statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Für die Teilnahme an den interaktiven Workshops am Nachmittag ist eine Anmeldung bis zum 2. Juni 2019 unter der E-Mail-Adresse visualize@hochschule-rhein-waal.de oder der Fax-Nummer 02842 90825-0 erforderlich. Für den Vortragsteil ist eine Anmeldung erwünscht.

Quelle: Gabriele Stegers, Hochschule Rhein-Waal: Interaktive Datenvisualisierung in Wissenschaft und Unternehmenspraxis