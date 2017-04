Buchverlosung & Gratis Download: Mobile App Testing

Das Testen von Mobile Apps ist komplex und unterscheidet sich an vielen Stellen vom Testen herkömmlicher Desktop-Software. Entwickler und Tester müssen die Spezifika beim Testen von Android und iOS Apps kennen, um ein qualifiziertes Mobile App Testing durchführen zu können.

Daniel Knott ein ein praxisorientiertes und kompaktes Buch zum Mobile App Testing geschrieben, in dem er seine langjährige praktische Erfahrung einfließen lässt.

Daniel arbeitet als Senior Software Test Engineer im Bereich Mobile bei der Xing AG in Hamburg. In verschiedenen mobilen Projekten entwickelte er voll automatisierte Testumgebungen für die Bereiche Android und iOS. Seit 2011 ist er Autor des Blogs Adventures in QA, wo er regelmäßig über das Testen von Software schreibt.

Wir freuen uns, unter Euch fünf Exemplare von Daniels Buch verlosen (Infos dazu unten) und Euch gleich hier exklusiv ein vollständiges Kapitel aus Daniels Buch zum kostenfreien Download zur Verfügung stellen zu können. Es handelt sich um das Kapitel 7 „Test- und Veröffentlichungsstrategien für Apps“.

Inhalt

7 Test- und Veröffentlichungsstrategien für Apps

7.1 Mobile Teststrategie

7.1.1 Anforderungen definieren

7.1.2 Testumfang

7.1.3 Teststufen und Testtechniken definieren

7.1.4 Testdaten

7.1.5 Auswahl der Zielgeräte und der Testumgebung

7.1.6 Manuelles und »In the Wild«-Testen bzw. Tests in freier Wildbahn

7.1.7 Checklisten und Testtouren

7.1.8 Testautomatisierung

7.1.9 Produktrisiken

7.2 Veröffentlichungsstrategie für Apps

7.2.1 Vor der Markteinführung – Untersuchung des Releasematerials

7.2.2 Post-Release – Was passiert nach der Markteinführung der App?

7.2.3 Unterstützung der Community

7.2.4 Reviews

7.2.5 Absturzberichte

7.2.6 Tracking und Statistiken

7.3 Zusammenfassung

Zum schnellen Lesen hier gleich das Unterkapitel 7.1.2 Testumfang. Den Download Link für das vollständige Kapitel 7 findet Ihr unten, genau so wie die Infos zur Verlosung.

Testumfang

Wenn Sie die Anforderungen erst einmal definiert haben, können Sie den Testumfang für Ihre Teststrategie festlegen. Da es nicht möglich ist, die App auf jeder erdenklichen Hard- und Softwarekombination zu testen, sollten Sie den Rahmen für Ihre Testaufwände reduzieren und sich zunächst auf die wichtigen Dinge der App konzentrieren.

Es gibt vier Möglichkeiten, den Testumfang zu reduzieren:

Testen von Einzelgeräten

Testen von mehreren Geräten

Testen der maximalen Anzahl an Geräten

Testen der Anwendungsfälle

Testen von Einzelgeräten

Der Testumfang für ein Einzelgerät konzentriert sich auf ein Mobilgerät während des Testens. Dieser Ansatz kann oder wird genutzt, wenn nur ein Gerät von der App unterstützt wird oder im Projekt nicht genug Zeit vorhanden ist. Bei zeitlicher Dringlichkeit werden Sie wahrscheinlich nur das beliebteste Gerät wählen, das von Ihrer Kundenzielgruppe benutzt wird. Dieses Gerät wird für das Testen nur mit einem Mobilfunkanbieter und eventuell einer Wi-Fi-Verbindung genutzt.

Ein anderer Ansatz könnte sein, ein Gerät aus der Gerätegruppe mit älteren Hardwarespezifikationen auszuwählen, weil dieses für die Entwickler mehr Probleme hinsichtlich des Supports bereiten kann. Sie werden wahrscheinlich mehr Fehler und Probleme im Bereich Performanz oder andere Auffälligkeiten mit diesem Gerät finden als mit dem neuesten Gerät.

Nur ein Gerät zu benutzen, kann für die App, für den Erfolg des Projektes oder auch für das ganze Unternehmen sehr gefährlich sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie wichtige Fehler nicht finden werden, die auf anderen Geräten auftreten, und dass Ihre Kunden schlechte Bewertungen in den App-Stores einstellen werden. Wenn die App aber nur ein Gerät unterstützt – wenn es sich z. B. um eine interne Firmen-App handelt –, kann dieser Ansatz genutzt werden. Auf der anderen Seite ist es besser, nur auf einem Gerät zu testen, als den gesamten Testprozess wegzulassen.

Testen von mehreren Geräten

Wie der Name schon sagt, konzentriert sich der Testumfang für mehrere Geräte entweder auf mehrere Geräte auf einer Mobilplattform oder auf mehreren Mobilplattformen. Wählen Sie die Plattformen und Testgeräte anhand Ihrer Zielgruppe aus und gruppieren Sie die Geräte wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben.

Wenn Sie keine Informationen über Ihre Zielgruppe haben, benutzen Sie das Internet, um nach plattformspezifischen Daten und Statistiken zu suchen, die Ihnen helfen werden, die Mobilplattform und die Mobilgeräte auszuwählen, auf die Sie sich konzentrieren können.

Eine wirklich gute Webseite, bereitgestellt von Google, ist „Our Mobile Planet„, auf der Sie Informationen basierend auf dem Land, Alter, Geschlecht, Nutzerverhalten und Verhalten im aktuellen Jahr bekommen.

Testen der maximalen Anzahl an Geräten

Der Testumfang für die maximale Anzahl an Geräten umfasst so viele Mobilplattformen und Geräte wie möglich. Dieser Ansatz kann für Massenmarkt-Apps genutzt werden, um so viele Kunden wie möglich überall auf der Welt zu erreichen ohne Restriktionen hinsichtlich Plattform, Gerät, Mobilfunkanbieternetz oder Zielgruppe.

Eine App für den Massenmarkt zu testen ist sehr schwierig, da es fast immer eine Hard- und Softwarekombination gibt, die nicht gut mit Ihrer App arbeiten wird, und es beinahe unmöglich ist, diese Kombination zu finden. Um dieses Risiko zu reduzieren, müssen Sie einen Weg finden, auf so vielen Geräten wie möglich zu testen.

Dieser Ansatz benötigt eine Menge Recherchearbeit, um Informationen und Statistiken über die aktuelle Nutzung der Geräte, der Mobilplattformen und der Betriebssystemversionen zu sammeln. Es werden Informationen über die verschiedenen Mobilfunkanbieternetze und Verbindungsgeschwindigkeiten überall auf der Welt benötigt.

Wenn Sie erst einmal die erforderlichen Informationen gesammelt haben, überlegen Sie sich, eine Kombination aus internem Testen, Cloud-Testen und Crowd-Testen durchzuführen, um die Massenmarktsituation nachzustellen. Denken Sie daran, dass das Testen nur mit internen Ressourcen und Geräten vom Umfang her zu eingeschränkt oder zu teuer sein wird.

Testen der Anwendungsfälle

Neben der Auswahl eines Testumfangs für die Hardware, um die Testarbeiten zu verringern, können Sie auch den Umfang der Anwendungsfälle auswählen, um die Arbeitsbelastung zu begrenzen. Mit diesem Ansatz können Sie sich auf bestimmte Teile oder Features der App konzentrieren und weniger wichtige auslassen, wie beispielsweise Hilfetexte oder Randfälle.

Fast jedes Projekt steht unter extremem Zeitdruck, deswegen ist es wichtig, zu definieren, welche Teile der App im Testumfang einbezogen sein müssen und welche außen vor gelassen werden können.

Schreiben Sie beide Teile in Ihrer Teststrategie auf und beschreiben Sie die Anwendungsfälle, die getestet werden müssen und warum. Wenn genug Zeit vorhanden ist, sollten die weniger wichtigen Teile ebenfalls getestet werden.

Sie sollten oder müssen die folgenden Informationen über den Testumfang in Ihrer Teststrategie mit einbeziehen:

Welcher Ansatz sollte im Projekt genutzt werden?

Ist es möglich, Ansätze für bestimmte Teile der App zu kombinieren?

Warum wurde dieser Ansatz gewählt?

Welches sind die benötigten und wichtigsten Hauptanwendungsfälle der App?

Dies ist ein Ausschnitt aus dem Kapitel 7 „Test- und Veröffentlichungsstrategien für Apps“ aus dem Buch von Daniel Knott „Mobile App Testing“. Das vollständige Kapitel kann hier kostenfrei herunter geladen werden (pdf):

