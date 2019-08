Mithilfe von Apps die Urlaubsplanung erleichtern

Noch sind in einigen Bundesländern die Sommerferien und damit die Reisezeit in vollem Gange. Ein Urlaub bedeutet planen und organisieren. Die heutige digitale Zeit bringt dabei einige Vorteile mit sich. Denn Urlauber müssen dadurch nicht mehr im Reisebüro ihre Reise buchen, unhandliche Landkarten im Auto auseinanderfalten oder dicke Reiseführer mit sich schleppen. Dank Smartphone geht es auch praktischer. „Um im Urlaub das Maximum an Komfort und Hilfe zu haben, gibt es kostenlose Apps für iOS und Android, die Reisenden die Urlaubsplanung erleichtern und ihnen auch vor Ort nützliche Tipps liefern“, weiß Chefredakteur Thomas Michel vom Onlinemagazin teltarif.de zu berichten.



Ist das Reiseland gewählt, beginnt die Planung. Die ‚idealo Flugsuche‘ beispielsweise hilft Nutzern dabei, einen günstigen Flug zum Zielort zu finden. Die App zeigt Angebote von über 900 Airlines an und vergleicht diese – auch mit verfügbaren Bahnverbindungen. Gebucht werden kann direkt beim Anbieter. Beim anschließenden Kofferpacken können sich Urlauber von der intelligenten App ‚PackPoint‘ helfen lassen. Je nach Reisedauer, Wetter im Urlaubsland und geplanten Aktivitäten erhalten die Nutzer Vorschläge, was in den Koffer gehört. Zudem erinnert sie die Anwendung an wichtige Dinge wie den Reisepass und Anwender können ihre Packliste um eigene Inhalte ergänzen. Handelt es sich um eine Geschäftsreise, organisiert die App die Packliste dementsprechend. Als Alternative zu beispielsweise Google Maps kann vor Ort ‚City Maps 2Go‘ zum praktischen Orientierungshelfer werden. Die Karten der App bieten mehr als nur Navigation. „Die weltweiten Offline-Karten von ‚City Maps 2Go‘ zeigen auch detaillierte Informationen wie Reiseführer-Inhalte, Wikipedia-Artikel zu Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps an“, erklärt Michel die Möglichkeiten der Applikation. Zudem werden die Kartendaten regelmäßig aktualisiert.



Des Weiteren gibt es Apps, die sich mit dem Thema Sicherheit im Urlaub befassen. Gerade bei Auslands­reisen sollten Nutzer sich vorab über die aktuelle Lage im Land sowie über notwendige Vorbereitungen informieren. Informationen über Visa, Impfungen, Reisewarnungen etc. bündelt die App ‚Sicher reisen‘ vom Auswärtigen Amt. Alle Reise- und Sicherheitshinweise werden hier regelmäßig aktualisiert und mit geografischen, politischen und wirtschaftlichen Daten des Reiselandes ergänzt. Die App ‚Global Monitoring‘ kommt hingegen direkt vor Ort zum Einsatz. Sie informiert den User zeitig über Gefahren und Ereignisse im Reiseland. Dazu gehören Naturkatastrophen aller Art, politische Unruhen oder sogar Epidemien. Michel sagt abschließend: „Eine rechtzeitige Planung sowie ein Besuch im App Store oder Google Play Store können Nutzern bei der Urlaubsorganisation helfen. Mit den richtigen Apps wird die Reiseplanung – egal ob privat oder geschäftlich – zum Kinderspiel, sodass Reisende ihren Aufenthalt im Zielland entspannt genießen können.“



Quelle: teltarif.de